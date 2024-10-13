Украинские военкомы устраивают облавы на рынках
"Страна.ua": сотрудники украинских военкоматов начали проводить облавы на рынках
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. Сотрудники украинских военкоматов помимо ресторанов и торговых центров начали устраивать облавы на городских рынках, мужчин забирают при наличии брони и отсрочки от мобилизации, сообщает в воскресенье местное издание "Страна.ua".
Накануне украинские СМИ писали о масштабных облавах сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Рейды прошли в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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"Из разных регионов приходят сообщения о продолжении массовых облав силами сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Идут по ресторанам и торговым центрам. А в Черновцах, как сообщают местные жители, сегодня военкомы перекрыли все выходы на одном из рынков города. Представители ТЦК ходят между рядами, забирают даже тех, у кого есть документы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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