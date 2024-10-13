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Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 13.10.2024
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:11
2024-10-13T22:11
2024-10-13T22:11
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Игнасюк на брифинге. Помимо этого, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 и парой штурмовиков А-10 (два раза).
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в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Эт-Танф, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф