https://ria.ru/20241013/vks-1977860949.html

Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 13.10.2024

Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T22:11

2024-10-13T22:11

2024-10-13T22:11

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Игнасюк на брифинге. Помимо этого, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 и парой штурмовиков А-10 (два раза).

https://ria.ru/20241008/siriya-1977068101.html

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в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии