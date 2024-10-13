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В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC - РИА Новости, 13.10.2024
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23:24 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/vena-1977864509.html
В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC
В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC - РИА Новости, 13.10.2024
В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC
Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) состоится в Вене на следующей неделе, заявил постпред России... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:24
2024-10-13T23:24
в мире
вена
россия
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) состоится в Вене на следующей неделе, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На следующей неделе в Вене состоится Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC)", - написал Ульянов в соцсети Х. Постпред добавил, что участники конференции обсудят вопросы реализации данной конвенции, а также международное сотрудничество в этой области. Страны "Большой семерки" в июне объявили о запуске коалиции G7 по борьбе с нелегальной миграцией, которая будет привлекать к работе следственные органы в странах происхождения. Согласно заявлению, "Семерка" пообещала "работать над усилением пограничного контроля, а также визовой политики и процессов с целью ограничения деятельности перевозчиков нелегалов". Также G7 намерена коллективно работать над поддержкой безопасного и достойного возвращения лиц, не имеющих права остаться в странах назначения.
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в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат), оон, g7
В мире, Вена, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), ООН, G7
В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC

Ульянов: конференция против UNTOC состоится в Вене на следующей неделе

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) состоится в Вене на следующей неделе, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На следующей неделе в Вене состоится Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC)", - написал Ульянов в соцсети Х.
Постпред добавил, что участники конференции обсудят вопросы реализации данной конвенции, а также международное сотрудничество в этой области.
Страны "Большой семерки" в июне объявили о запуске коалиции G7 по борьбе с нелегальной миграцией, которая будет привлекать к работе следственные органы в странах происхождения. Согласно заявлению, "Семерка" пообещала "работать над усилением пограничного контроля, а также визовой политики и процессов с целью ограничения деятельности перевозчиков нелегалов". Также G7 намерена коллективно работать над поддержкой безопасного и достойного возвращения лиц, не имеющих права остаться в странах назначения.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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