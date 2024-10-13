https://ria.ru/20241013/vena-1977864509.html

В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC

В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC - РИА Новости, 13.10.2024

В Вене пройдет конференция участников Конвенции ООН против UNTOC

Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) состоится в Вене на следующей неделе, заявил постпред России... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:24

2024-10-13T23:24

2024-10-13T23:24

в мире

вена

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) состоится в Вене на следующей неделе, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "На следующей неделе в Вене состоится Конференция участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC)", - написал Ульянов в соцсети Х. Постпред добавил, что участники конференции обсудят вопросы реализации данной конвенции, а также международное сотрудничество в этой области. Страны "Большой семерки" в июне объявили о запуске коалиции G7 по борьбе с нелегальной миграцией, которая будет привлекать к работе следственные органы в странах происхождения. Согласно заявлению, "Семерка" пообещала "работать над усилением пограничного контроля, а также визовой политики и процессов с целью ограничения деятельности перевозчиков нелегалов". Также G7 намерена коллективно работать над поддержкой безопасного и достойного возвращения лиц, не имеющих права остаться в странах назначения.

https://ria.ru/20240818/feyki-1966952224.html

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в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат), оон, g7