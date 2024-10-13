В Киевской области военкомы устроили облаву на мужчин после концерта
УНИАН: сотрудники военкомата устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сотрудники военкомата устроили облаву на мужчин после концерта в городе Бровары Киевской области, передает украинское агентство УНИАН.
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что некоторые задержанные при последних облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения смогли откупиться от мобилизации и были отпущены.
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"Очередной рейд ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) произошел в Броварах Киевской области после концерта группы "100Лица"… Сотрудники ТЦК проверяли документы мужчин после концерта", - говорится в Telegram-канале УНИАН.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.