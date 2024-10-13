Украинские военкомы проводят рейд в киевском ТРЦ
"Страна.ua": сотрудники военкомата проводят очередной рейд в ТЦ "Лавина" в Киеве
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата проводят рейд в одном из торгово-развлекательных центров Киева, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"В ТРЦ "Лавина" в Киеве идет рейд ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Несколько групп военных и сотрудников полиции ходят по торговому центру", - говорится в сообщении.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что облавы сотрудников военкоматов на развлекательные заведения на Украине связаны с приказом офиса Владимира Зеленского "забирать всех".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.