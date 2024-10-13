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Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2024
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15:29 13.10.2024 (обновлено: 18:46 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977835375.html
Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время
Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2024
Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время
"План победы" Владимира Зеленского представят гражданам Украины в ближайшее время, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова приводит издание... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:29
2024-10-13T18:46
украина
россия
сша
владимир зеленский
михаил подоляк
сергей лавров
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского представят гражданам Украины в ближайшее время, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова приводит издание "Страна.ua".&quot;Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Думаю, что Зеленский здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет&quot;, — сказал он.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 30 сентября заявлял, что часть пунктов "плана победы" останется закрытой для граждан Украины. По его словам, план касается "политического принуждения, дипломатического, экономического, военного". &quot;Несмотря на то что основные акценты уже понятны, Зеленский добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна&quot;, — утверждает Подоляк.Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Как писала газета Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден и его советники усомнились в "плане победы" Зеленского.
https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Сергей Лавров, НАТО
Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время

Подоляк: украинцам в ближайшее время представят "план победы" Зеленского

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского представят гражданам Украины в ближайшее время, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова приводит издание "Страна.ua".
«

"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Думаю, что Зеленский здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет", — сказал он.

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 30 сентября заявлял, что часть пунктов "плана победы" останется закрытой для граждан Украины.
По его словам, план касается "политического принуждения, дипломатического, экономического, военного".
«

"Несмотря на то что основные акценты уже понятны, Зеленский добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна", — утверждает Подоляк.

Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Как писала газета Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден и его советники усомнились в "плане победы" Зеленского.
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