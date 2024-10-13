https://ria.ru/20241013/ukraina-1977835375.html

Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время

Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2024

Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время

"План победы" Владимира Зеленского представят гражданам Украины в ближайшее время, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова приводит издание... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:29

2024-10-13T15:29

2024-10-13T18:46

украина

россия

сша

владимир зеленский

михаил подоляк

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского представят гражданам Украины в ближайшее время, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова приводит издание "Страна.ua"."Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Думаю, что Зеленский здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет", — сказал он.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 30 сентября заявлял, что часть пунктов "плана победы" останется закрытой для граждан Украины. По его словам, план касается "политического принуждения, дипломатического, экономического, военного". "Несмотря на то что основные акценты уже понятны, Зеленский добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна", — утверждает Подоляк.Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Как писала газета Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден и его советники усомнились в "плане победы" Зеленского.

https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, сергей лавров, нато