Украинцам пообещали показать "план победы" в ближайшее время
Подоляк: украинцам в ближайшее время представят "план победы" Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского представят гражданам Украины в ближайшее время, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова приводит издание "Страна.ua".
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"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Думаю, что Зеленский здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет", — сказал он.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 30 сентября заявлял, что часть пунктов "плана победы" останется закрытой для граждан Украины.
По его словам, план касается "политического принуждения, дипломатического, экономического, военного".
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"Несмотря на то что основные акценты уже понятны, Зеленский добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна", — утверждает Подоляк.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью готов. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Как писала газета Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден и его советники усомнились в "плане победы" Зеленского.
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