https://ria.ru/20241013/ukraina-1977833613.html
Военкомы проверяют отдыхающих на украинском курорте Буковель, пишут СМИ
Военкомы проверяют отдыхающих на украинском курорте Буковель, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
Военкомы проверяют отдыхающих на украинском курорте Буковель, пишут СМИ
Сотрудники военкоматов проводят массовые проверки отдыхающих на украинском курорте Буковель на западе страны, сообщает в воскресенье местное издание "Страна.ua" РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:03
2024-10-13T15:03
2024-10-13T15:03
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Сотрудники военкоматов проводят массовые проверки отдыхающих на украинском курорте Буковель на западе страны, сообщает в воскресенье местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Издание со ссылкой на местные паблики в субботу сообщало, что на курорте Буковель появилось большое число военных. Тогда не было подтверждения от военных того, что это начало рейда, однако на видео в пабликах толпа в военной форме из 30 и более человек заходит на территорию комплекса, за кадром очевидцы шутят, что Буковель должен подготовится к предстоящей облаве. "ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) ведут массовые проверки отдыхающих в Буковеле", - говорится в сообщении издания. В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977737194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровск, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Днепропетровск, Страна.ua
Военкомы проверяют отдыхающих на украинском курорте Буковель, пишут СМИ
Страна.ua: военкоматы проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Сотрудники военкоматов проводят массовые проверки отдыхающих на украинском курорте Буковель на западе страны, сообщает в воскресенье местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале
.
Издание со ссылкой на местные паблики в субботу сообщало, что на курорте Буковель появилось большое число военных. Тогда не было подтверждения от военных того, что это начало рейда, однако на видео в пабликах толпа в военной форме из 30 и более человек заходит на территорию комплекса, за кадром очевидцы шутят, что Буковель должен подготовится к предстоящей облаве.
"ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) ведут массовые проверки отдыхающих в Буковеле", - говорится в сообщении издания.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве
, Днепропетровске
, Харькове
, Хмельницком
, Львове
и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.