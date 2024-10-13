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В Раде назвали заявления о демобилизации популистскими - РИА Новости, 13.10.2024
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14:25 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977829265.html
В Раде назвали заявления о демобилизации популистскими
В Раде назвали заявления о демобилизации популистскими - РИА Новости, 13.10.2024
В Раде назвали заявления о демобилизации популистскими
Заявления о демобилизации военнослужащих ВСУ на Украине являются популистскими, никто не собирался увольнять тех, кто находится на передовой, заявил член... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:25
2024-10-13T14:25
в мире
украина
федор вениславский
руслан стефанчук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Заявления о демобилизации военнослужащих ВСУ на Украине являются популистскими, никто не собирался увольнять тех, кто находится на передовой, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. "Это были популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, затем в конце - о 36 месяцах, но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженных сил, начальника генерального штаба, министра обороны… сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать к тому времени какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности", - приводит слова Вениславского украинское издание New Voice. По его словам, было принято решение принять закон о мобилизации без установления сроков демобилизации и "рекомендовать правительству разработать законопроект о сроках службы". При этом депутат признал, что реализовать поручение "очень сложно". "Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - уточнил Вениславский. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240721/ukraina-1960987136.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977580655.html
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в мире, украина, федор вениславский, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Руслан Стефанчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде назвали заявления о демобилизации популистскими

Депутат Рады Вениславский назвал заявления о демобилизации военных популистскими

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Заявления о демобилизации военнослужащих ВСУ на Украине являются популистскими, никто не собирался увольнять тех, кто находится на передовой, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
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"Это были популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, затем в конце - о 36 месяцах, но после обращения в закрытых режимах главнокомандующего Вооруженных сил, начальника генерального штаба, министра обороны… сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать к тому времени какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности", - приводит слова Вениславского украинское издание New Voice.
По его словам, было принято решение принять закон о мобилизации без установления сроков демобилизации и "рекомендовать правительству разработать законопроект о сроках службы". При этом депутат признал, что реализовать поручение "очень сложно". "Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - уточнил Вениславский.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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