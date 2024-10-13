https://ria.ru/20241013/ukraina-1977821145.html
Экс-премьер Украины рассказал о вырубке леса на западе страны
Экс-премьер Украины рассказал о вырубке леса на западе страны - РИА Новости, 13.10.2024
Экс-премьер Украины рассказал о вырубке леса на западе страны
Украинские власти вырубают ценные породы деревьев на западе страны ради собственного обогащения, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:35
2024-10-13T12:35
2024-10-13T12:35
в мире
украина
ивано-франковск
киев
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украинские власти вырубают ценные породы деревьев на западе страны ради собственного обогащения, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров. "За последние годы вырубили 161 тысяч гектаров леса, или 10% всего лесного покрова. Львиная доля вырубок приходится на государственные лесничества. Если мерить городами, то это Ивано-Франковск, Киев, Львов, Одесса, Тернополь и Харьков вместе взятые. Рубят ценные породы деревьев, чтобы выгодно продать… Их главная задача – разграбить Украину и набить карманы, пока страна вовлечена в вооруженный конфликт. Свою дальнейшую жизнь они с Украиной не связывают", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что украинские власти заявляют о нелегальной вырубке в 0,3-0,6%, однако, как отмечает Азаров, согласно статистике на Украине незаконных - 50−70% вырубок. "Вандалы не только вырубают лес, но и разрушают окружающую экосистему. Много где лес уже не восстановить: изменился климат после вырубки, и молодые деревья умирают, не приживаясь. Как следствие – эрозии, сдвиги, наводнения и исчезновение местных видов животных и растений. Но временщики киевского режима об этом не переживают", - подытожил экс-премьер.
https://ria.ru/20240619/proverka-1954123036.html
https://ria.ru/20240416/azarov-1940308351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковск, киев, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Ивано-Франковск, Киев, Николай Азаров (политик)
Экс-премьер Украины рассказал о вырубке леса на западе страны
Азаров: украинские власти вырубают ценные породы деревьев ради обогащения
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украинские власти вырубают ценные породы деревьев на западе страны ради собственного обогащения, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров.
"За последние годы вырубили 161 тысяч гектаров леса, или 10% всего лесного покрова. Львиная доля вырубок приходится на государственные лесничества. Если мерить городами, то это Ивано-Франковск
, Киев
, Львов
, Одесса
, Тернополь
и Харьков
вместе взятые. Рубят ценные породы деревьев, чтобы выгодно продать… Их главная задача – разграбить Украину и набить карманы, пока страна вовлечена в вооруженный конфликт. Свою дальнейшую жизнь они с Украиной не связывают", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что украинские власти заявляют о нелегальной вырубке в 0,3-0,6%, однако, как отмечает Азаров, согласно статистике на Украине незаконных - 50−70% вырубок.
"Вандалы не только вырубают лес, но и разрушают окружающую экосистему. Много где лес уже не восстановить: изменился климат после вырубки, и молодые деревья умирают, не приживаясь. Как следствие – эрозии, сдвиги, наводнения и исчезновение местных видов животных и растений. Но временщики киевского режима об этом не переживают", - подытожил экс-премьер.