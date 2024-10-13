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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 13.10.2024
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07:39 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977800333.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 13.10.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в воскресенье назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T07:39
2024-10-13T07:39
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
украина
киев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в воскресенье назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, украина, киев, в мире
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Украина, Киев, В мире
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в воскресенье назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Координатор пророссийского подполья Лебедев про удары по производству беспилотников в Николаеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
 
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияУкраинаКиевВ мире
 
 
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