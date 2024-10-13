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В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 13.10.2024
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16:24 13.10.2024 (обновлено: 16:42 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 13.10.2024
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме
Следователи задержали жителя Уфы, который устроил взрыв газа в своей квартире, чтобы убить соседа, сообщило управление СК по Башкирии. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:24
2024-10-13T16:42
происшествия
россия
уфа
орджоникидзевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 13 окт — РИА Новости. Следователи задержали жителя Уфы, который устроил взрыв газа в своей квартире, чтобы убить соседа, сообщило управление СК по Башкирии. В воскресенье утром при хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина загорелась квартира. Два человека пострадали, пожар на площади 25 квадратных метров впоследствии ликвидировали. Жильцов дома эвакуировали. В пункт временного размещения перевезли пять семей. "По версии следствия, жилец дома, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина в своей квартире демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием", — подчеркнули в ведомстве.В Следственном комитете уточнили, что при взрыве пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Обоих после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, значительные повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и умышленном повреждении имущества. Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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уфа
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происшествия, россия, уфа, орджоникидзевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Орджоникидзевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме

В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа, чтобы убить соседа

© Фото : МЧС БашкортостанНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : МЧС Башкортостан
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе. Архивное фото
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УФА, 13 окт — РИА Новости. Следователи задержали жителя Уфы, который устроил взрыв газа в своей квартире, чтобы убить соседа, сообщило управление СК по Башкирии.
В воскресенье утром при хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина загорелась квартира. Два человека пострадали, пожар на площади 25 квадратных метров впоследствии ликвидировали. Жильцов дома эвакуировали. В пункт временного размещения перевезли пять семей.
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"По версии следствия, жилец дома, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина в своей квартире демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру. К утру помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием", — подчеркнули в ведомстве.
В Следственном комитете уточнили, что при взрыве пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Обоих после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, значительные повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и умышленном повреждении имущества. Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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