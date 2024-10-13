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В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ - РИА Новости, 13.10.2024
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09:53 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/ufa-1977810295.html
В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ
В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ - РИА Новости, 13.10.2024
В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ
Пункт временного размещения развернули в Уфе, где в результате хлопка бытового газа в доме пострадали два человека, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:53
2024-10-13T09:53
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
сергей кожевников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Пункт временного размещения развернули в Уфе, где в результате хлопка бытового газа в доме пострадали два человека, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. При хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина загорелась квартира. Два человека пострадали, пожар на 25 квадратных метров был ликвидирован. Жильцов дома эвакуировали. В госкомитете региона по ЧС сообщают, что на месте происшествия работают экстренные службы, а также для координации работы прибыли исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, начальник ГУ МЧС России по региону Марат Латыпов, исполняющий обязанности председателя государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов и первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников. "Сегодня запланировано проведение заседания КЧСи ОПБ г. Уфы, также для жителей развернут пункт временного размещения. Причина происшествия устанавливается", - сообщает госкомитет.
https://ria.ru/20241012/ozhogi-1977757378.html
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уфа
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, сергей кожевников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Сергей Кожевников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ

В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где произошел пожар после взрыва газа

© Фото : МЧС БашкортостанНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : МЧС Башкортостан
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Пункт временного размещения развернули в Уфе, где в результате хлопка бытового газа в доме пострадали два человека, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
При хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина загорелась квартира. Два человека пострадали, пожар на 25 квадратных метров был ликвидирован. Жильцов дома эвакуировали.
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В госкомитете региона по ЧС сообщают, что на месте происшествия работают экстренные службы, а также для координации работы прибыли исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, начальник ГУ МЧС России по региону Марат Латыпов, исполняющий обязанности председателя государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов и первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.
"Сегодня запланировано проведение заседания КЧСи ОПБ г. Уфы, также для жителей развернут пункт временного размещения. Причина происшествия устанавливается", - сообщает госкомитет.
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ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанСергей КожевниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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