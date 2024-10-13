https://ria.ru/20241013/ufa-1977810295.html

В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ

В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ - РИА Новости, 13.10.2024

В Уфе развернули ПВР для жителей дома, где взорвался газ

Пункт временного размещения развернули в Уфе, где в результате хлопка бытового газа в доме пострадали два человека, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:53

2024-10-13T09:53

2024-10-13T09:53

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

сергей кожевников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Пункт временного размещения развернули в Уфе, где в результате хлопка бытового газа в доме пострадали два человека, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. При хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Ладыгина загорелась квартира. Два человека пострадали, пожар на 25 квадратных метров был ликвидирован. Жильцов дома эвакуировали. В госкомитете региона по ЧС сообщают, что на месте происшествия работают экстренные службы, а также для координации работы прибыли исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, начальник ГУ МЧС России по региону Марат Латыпов, исполняющий обязанности председателя государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов и первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников. "Сегодня запланировано проведение заседания КЧСи ОПБ г. Уфы, также для жителей развернут пункт временного размещения. Причина происшествия устанавливается", - сообщает госкомитет.

https://ria.ru/20241012/ozhogi-1977757378.html

https://ria.ru/20241012/tula-1977737368.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, сергей кожевников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)