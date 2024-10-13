Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
Aydınlık: зигзаги Турции в отношениях с США и Россией вызывают сомнения в БРИКС
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Зигзаги Анкары в отношениях c США, Россией и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом, пишет в воскресенье газета Aydınlık.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?", - пишет издание.
По мнению газеты, заявления, звучащие из Анкары, дают неоднозначные сигналы по этому вопросу.
"Приравнивая БРИКС и АСЕАН, основные отправные точки которых отличаются, Эрдоган сказал: "БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности, особенно для развития нашего экономического сотрудничества", и продолжил: "Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО". Хакан Фидан (глава МИД Турции), напротив, говорит: "Если бы нас приняли в ЕС, мы бы не стали обращаться к БРИКС". Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьёзные сомнения у стран БРИКС. Тем не менее, можно утверждать, что в странах БРИКС будет преобладать политика, направленная на то, чтобы не толкать Турцию в лоно Атлантики", - пишет Aydınlık.
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Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.