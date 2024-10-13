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Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
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13:57 13.10.2024 (обновлено: 16:52 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
Зигзаги Анкары в отношениях c США, Россией и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:57
2024-10-13T16:52
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
юрий ушаков
реджеп тайип эрдоган
сергей рябков
брикс
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Зигзаги Анкары в отношениях c США, Россией и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом, пишет в воскресенье газета Aydınlık. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?", - пишет издание. По мнению газеты, заявления, звучащие из Анкары, дают неоднозначные сигналы по этому вопросу. "Приравнивая БРИКС и АСЕАН, основные отправные точки которых отличаются, Эрдоган сказал: "БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности, особенно для развития нашего экономического сотрудничества", и продолжил: "Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО". Хакан Фидан (глава МИД Турции), напротив, говорит: "Если бы нас приняли в ЕС, мы бы не стали обращаться к БРИКС". Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьёзные сомнения у стран БРИКС. Тем не менее, можно утверждать, что в странах БРИКС будет преобладать политика, направленная на то, чтобы не толкать Турцию в лоно Атлантики", - пишет Aydınlık. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html
https://ria.ru/20240916/turtsiya-1972886256.html
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турция
анкара (провинция)
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, сергей рябков, брикс, шос, нато
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Рябков, БРИКС, ШОС, НАТО
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ

Aydınlık: зигзаги Турции в отношениях с США и Россией вызывают сомнения в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Зигзаги Анкары в отношениях c США, Россией и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС, Турция может использовать БРИКС И ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом, пишет в воскресенье газета Aydınlık.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в конце октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?", - пишет издание.
По мнению газеты, заявления, звучащие из Анкары, дают неоднозначные сигналы по этому вопросу.
"Приравнивая БРИКС и АСЕАН, основные отправные точки которых отличаются, Эрдоган сказал: "БРИКС и АСЕАН - это структуры, которые предоставляют нам возможности, особенно для развития нашего экономического сотрудничества", и продолжил: "Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО". Хакан Фидан (глава МИД Турции), напротив, говорит: "Если бы нас приняли в ЕС, мы бы не стали обращаться к БРИКС". Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьёзные сомнения у стран БРИКС. Тем не менее, можно утверждать, что в странах БРИКС будет преобладать политика, направленная на то, чтобы не толкать Турцию в лоно Атлантики", - пишет Aydınlık.
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Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34. Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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