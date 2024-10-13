https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству политиков

Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству политиков - РИА Новости, 13.10.2024

Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству политиков

Музыкального критика Артемия Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству российских политиков, следует из судебных документов, с которыми... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T06:50

2024-10-13T06:50

2024-10-13T08:39

артемий троицкий

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Музыкального критика Артемия Троицкого* признали иноагентом в том числе за призывы к убийству российских политиков, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, Троицкий* обратился в столичный суд с иском против Минюста РФ, чтобы добиться снятия статуса иноагента. Он утверждал, что этот статус "является унижающим достоинство" и "понижает его положение, репутацию". В материалах отмечается, что Троицкий* "является физическим лицом, находящимся под иностранным влиянием, выраженным в получении поддержки от иностранного источника". Троицкий*, отметил суд, распространяет мнения о решениях российских властей, материалы о СВО, президенте России, ВС РФ, а также участвует в создании таких материалов. По данным суда, в ходе мониторинга выяснилось, что Троицкий* участвует в распространении и создании материалов на иностранных площадках, и в том числе дает интервью YouTube-каналам, преимущественно украинским, и каналам иноагентов. В качестве примера суд приводит публикации, в которых музыкальный критик призывал в интернете к убийству российских политиков, распространял ложную информацию об СВО, критиковал и оскорблял российские власти. Суд иск Троицкого к Минюсту не удовлетворил, поэтому музыкальный критик обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Он настаивал, что статус иноагента "ограничивает профессиональную деятельность, создает препятствия в ее осуществлении, противоречит основополагающим принципам международного права, обусловлено политической мотивацией, умаляет его (Троицкого* - ред.) достоинство". Решение суда оставили без изменений.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241013/feygin-1977797302.html

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

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артемий троицкий, россия