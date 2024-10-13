https://ria.ru/20241013/tramp-1977864306.html

В Калифорнии около места выступления Трампа задержали вооруженного мужчину

В Калифорнии около места выступления Трампа задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 13.10.2024

В Калифорнии около места выступления Трампа задержали вооруженного мужчину

Полицейские в американском штате Калифорния задержали мужчину с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:26

2024-10-13T23:26

2024-10-13T23:26

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Полицейские в американском штате Калифорния задержали мужчину с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп. Как сообщил офис шерифа калифорнийского округа Риверсайд, инцидент произошел 12 октября, когда помощники шерифа на одном из блокпостов вблизи площадки выступления Трампа остановили водителя за рулем черного внедорожника. "Мужчина, идентифицированный как Вем Миллер, 49-летний житель Лас-Вегаса, незаконно имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости", - говорится в опубликованном в воскресенье релизе. Мужчину задержали за хранение заряженного оружия и магазина большой емкости. Сопротивления он не оказывал. Инцидент, как уточняется, не повлиял на безопасность Трампа или участников мероприятия. Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозы жизни Трампа со стороны Ирана. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20241013/ssha-1977762694.html

https://ria.ru/20240917/tramp-1973047964.html

https://ria.ru/20241012/iran-1977721234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, калифорния, риверсайд, дональд трамп, камала харрис, фбр, ак-47, федеральное бюро расследований сша