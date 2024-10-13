https://ria.ru/20241013/tekhnika-1977786916.html
Путин призвал активней внедрять в АПК отечественное оборудование и технику
Путин призвал активней внедрять в АПК отечественное оборудование и технику - РИА Новости, 13.10.2024
Путин призвал активней внедрять в АПК отечественное оборудование и технику
России необходимо шире внедрять в свою сельскохозяйственную отрасль отечественное оборудование и технику, а также развивать перспективные природоподобные... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:13
2024-10-13T00:13
2024-10-13T00:13
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. России необходимо шире внедрять в свою сельскохозяйственную отрасль отечественное оборудование и технику, а также развивать перспективные природоподобные технологии, чтобы укрепить технологические возможности АПК, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства напомнил о масштабных задачах, которые стоят перед российским АПК - увеличение объемов производства не менее чем на 25% к 2030 году и рост экспорта не менее чем в полтора раза. "Подчеркну - это наша стратегическая цель. И что принципиально, достигнута она должна быть за счет укрепления технологических возможностей отрасли. Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии, которые позволяют сберечь и восполнить уникальное богатство наших пашен, сельхозугодий, экосистем, сохранить их для будущих поколений", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал активней внедрять в АПК отечественное оборудование и технику
Путин: необходимо шире внедрять в АПК отечественное оборудование и технику
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. России необходимо шире внедрять в свою сельскохозяйственную отрасль отечественное оборудование и технику, а также развивать перспективные природоподобные технологии, чтобы укрепить технологические возможности АПК, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства напомнил о масштабных задачах, которые стоят перед российским АПК - увеличение объемов производства не менее чем на 25% к 2030 году и рост экспорта не менее чем в полтора раза.
"Подчеркну - это наша стратегическая цель. И что принципиально, достигнута она должна быть за счет укрепления технологических возможностей отрасли. Для этого надо шире внедрять отечественное оборудование и сельхозтехнику, развивать мелиорацию, селекцию и генетику, а также перспективные природоподобные технологии, которые позволяют сберечь и восполнить уникальное богатство наших пашен, сельхозугодий, экосистем, сохранить их для будущих поколений", - подчеркнул Путин.