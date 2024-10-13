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В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО
В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 13.10.2024
В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО
Россия возьмет под полный контроль всю территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:09
2024-10-13T23:09
2024-10-13T23:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
скотт риттер
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия возьмет под полный контроль всю территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия сделает все возможное, чтобы вернуть себе контроль над каждым сантиметром своей территории. Единственный способ остановить это — победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение", — сказал он.Эксперт отметил, что Москва добьется своих целей в любом случае, поэтому украинцам придется уйти с территории новых российских регионов.В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы об образовании новых субъектов России.
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html
https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977859749.html
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луганская народная республика
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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Скотт Риттер
В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО
Риттер: Россия добьется целей СВО и освободит новые регионы