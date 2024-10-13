https://ria.ru/20241013/svo-1977863751.html

В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО

В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 13.10.2024

В США дали прогноз по развитию ситуации в зоне СВО

Россия возьмет под полный контроль всю территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:09

2024-10-13T23:09

2024-10-13T23:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

скотт риттер

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия возьмет под полный контроль всю территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия сделает все возможное, чтобы вернуть себе контроль над каждым сантиметром своей территории. Единственный способ остановить это — победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение", — сказал он.Эксперт отметил, что Москва добьется своих целей в любом случае, поэтому украинцам придется уйти с территории новых российских регионов.В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий. Президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы об образовании новых субъектов России.

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html

https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977859749.html

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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