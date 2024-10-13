https://ria.ru/20241013/sud-1977804484.html

Суд 14 октября рассмотрит иск Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили

Суд 14 октября рассмотрит иск Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили - РИА Новости, 13.10.2024

Суд 14 октября рассмотрит иск Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили

Тушинский суд Москвы 14 октября рассмотрит иск певицы Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:12

2024-10-13T09:12

2024-10-13T18:59

москва

отар кушанашвили

катя лель

youtube

происшествия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Тушинский суд Москвы 14 октября рассмотрит иск певицы Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили, который высмеял ее в своем видео на YouTube, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание состоится 14 октября в 12:00", — сказали в суде.В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица указывает, что слова Кушанашвили в размещенных в Сети видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица.Она просит удалить ролик на личном YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сведения и взыскать денежные средства в качестве компенсации морального вреда. Трек "Мой мармеладный", который исполнила Катя Лель, вышел в 2004 году и вышел в лидеры российских хит-парадов. В ноябре 2023-го он стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.В одном из интервью она объяснила успех трека "замыслом высших цивилизаций" и рассказала, что таким "прогрузом сознания" нас готовят к чему-то важному. На своем YouTube-канале Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу "остановиться".

https://ria.ru/20241001/kushanashvili-1975807709.html

https://ria.ru/20220818/kushanashvili-1810431114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, отар кушанашвили, катя лель, youtube, происшествия