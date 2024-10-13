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ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 13.10.2024 (обновлено: 06:21 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/su-25--1977796367.html
ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.10.2024
ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Российские штурмовики Су-25 ракетным авиаударом сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T05:09
2024-10-13T06:21
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 ракетным авиаударом сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", — подчеркнули в Минобороны.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241012/spetsoperatsiya-1977744542.html
https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-25
ВКС сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Экипажи Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 ракетным авиаударом сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", — подчеркнули в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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