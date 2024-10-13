https://ria.ru/20241013/status-1977825184.html
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских - РИА Новости, 13.10.2024
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрепить за странами-спонсорами Украины, поставляющими ей оружие, статус... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:37
2024-10-13T13:37
2024-10-13T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрепить за странами-спонсорами Украины, поставляющими ей оружие, статус фашистских. "В связи с системными поставками западными странами нацистскому террористическому режиму на Украине летального оружия, которое используется для борьбы с мирным населением и гражданской инфраструктурой, считаю необходимым в данных реалиях ввести в официальный обиход и закрепить за ними статус фашистских", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны забыли печальный исторический опыт и снова вернулись на античеловеческий путь гитлеризма.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских
Депутат Шеремет предложил придать странам-спонсорам Украины статус фашистских