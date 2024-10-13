https://ria.ru/20241013/status-1977825184.html

В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских

В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских - РИА Новости, 13.10.2024

В Госдуме предложили придать странам-спонсорам Украины статус фашистских

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрепить за странами-спонсорами Украины, поставляющими ей оружие, статус... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:37

2024-10-13T13:37

2024-10-13T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрепить за странами-спонсорами Украины, поставляющими ей оружие, статус фашистских. "В связи с системными поставками западными странами нацистскому террористическому режиму на Украине летального оружия, которое используется для борьбы с мирным населением и гражданской инфраструктурой, считаю необходимым в данных реалиях ввести в официальный обиход и закрепить за ними статус фашистских", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны забыли печальный исторический опыт и снова вернулись на античеловеческий путь гитлеризма.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф