https://ria.ru/20241013/ssha-1977847103.html

Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными

Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными - РИА Новости, 13.10.2024

Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными

Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена эффективно помогать населению при... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:46

2024-10-13T17:46

2024-10-13T17:46

в мире

сша

огайо

северная каролина

джо байден

fema

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена эффективно помогать населению при ударе ураганов, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. "Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина… Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством", - заявил он, комментируя действия федеральных властей для помощи пострадавшим от урагана "Хелен", который обрушился на Восточное побережье США в сентябре. По мнению Вэнса, ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) оказались отвлечены на поддержку нелегальных мигрантов в стране, а действия по помощи пострадавшим службы, которая подчиняется американскому правительству, показали ее "фундаментальную некомпетентность и чрезмерную бюрократизированность". В результате, сообщил республиканец, FEMA попросту не может справляться самостоятельно со своими задачами и вынуждена полагаться на помощь американской армии для борьбы с последствиями урагана. Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии, Теннесси.

https://ria.ru/20241008/amerika-1976985423.html

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

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северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, огайо, северная каролина, джо байден, fema, выборы президента сша — 2024