Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными
Сенатор Вэнс: американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством
© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена эффективно помогать населению при ударе ураганов, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
"Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина… Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством", - заявил он, комментируя действия федеральных властей для помощи пострадавшим от урагана "Хелен", который обрушился на Восточное побережье США в сентябре.
По мнению Вэнса, ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) оказались отвлечены на поддержку нелегальных мигрантов в стране, а действия по помощи пострадавшим службы, которая подчиняется американскому правительству, показали ее "фундаментальную некомпетентность и чрезмерную бюрократизированность".
В результате, сообщил республиканец, FEMA попросту не может справляться самостоятельно со своими задачами и вынуждена полагаться на помощь американской армии для борьбы с последствиями урагана.
Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии, Теннесси.