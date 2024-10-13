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Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными - РИА Новости, 13.10.2024
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17:46 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/ssha-1977847103.html
Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными
Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными - РИА Новости, 13.10.2024
Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными
Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена эффективно помогать населению при... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:46
2024-10-13T17:46
в мире
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северная каролина
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена эффективно помогать населению при ударе ураганов, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. "Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина… Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством", - заявил он, комментируя действия федеральных властей для помощи пострадавшим от урагана "Хелен", который обрушился на Восточное побережье США в сентябре. По мнению Вэнса, ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) оказались отвлечены на поддержку нелегальных мигрантов в стране, а действия по помощи пострадавшим службы, которая подчиняется американскому правительству, показали ее "фундаментальную некомпетентность и чрезмерную бюрократизированность". В результате, сообщил республиканец, FEMA попросту не может справляться самостоятельно со своими задачами и вынуждена полагаться на помощь американской армии для борьбы с последствиями урагана. Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии, Теннесси.
https://ria.ru/20241008/amerika-1976985423.html
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в мире, сша, огайо, северная каролина, джо байден, fema, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Северная Каролина, Джо Байден, FEMA, Выборы президента США — 2024
Напарник Трампа заявил, что американцы чувствуют себя брошенными

Сенатор Вэнс: американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством

© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством из-за неспособности администрации президента США Джо Байдена эффективно помогать населению при ударе ураганов, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
"Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина… Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством", - заявил он, комментируя действия федеральных властей для помощи пострадавшим от урагана "Хелен", который обрушился на Восточное побережье США в сентябре.
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По мнению Вэнса, ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) оказались отвлечены на поддержку нелегальных мигрантов в стране, а действия по помощи пострадавшим службы, которая подчиняется американскому правительству, показали ее "фундаментальную некомпетентность и чрезмерную бюрократизированность".
В результате, сообщил республиканец, FEMA попросту не может справляться самостоятельно со своими задачами и вынуждена полагаться на помощь американской армии для борьбы с последствиями урагана.
Ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США в конце сентября и унес жизни более 220 человек. Последствия стихии почувствовали на себе жители Северной и Южной Каролины, северо-западного побережья Флориды, Джорджии, Теннесси.
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