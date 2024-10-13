https://ria.ru/20241013/ssha-1977794311.html

В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены

В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены - РИА Новости, 13.10.2024

В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, сообщает местное отделение телеканала ABC... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:46

2024-10-13T03:46

2024-10-13T03:58

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, сообщает местное отделение телеканала ABC News со ссылкой на правоохранителей.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате стрельбы, информации о жертвах и количестве стрелявших изначально не поступало."Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой погиб один человек и еще девять были ранены", - говорится в публикации на сайте телеканала.По словам полицейских, вероятно, это была перестрелка, в которой участвовали как минимум несколько пострадавших. Отмечается, что все они были доставлены в больницы.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959633187.html

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теннесси

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сша, в мире, теннесси, нэшвилл