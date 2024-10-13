Рейтинг@Mail.ru
В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 13.10.2024 (обновлено: 03:58 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ssha-1977794311.html
В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены
В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены - РИА Новости, 13.10.2024
В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены
Один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, сообщает местное отделение телеканала ABC... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:46
2024-10-13T03:58
сша
в мире
теннесси
нэшвилл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/20/1557152017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47fccadbe4950412f926c758dd1f18b9.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, сообщает местное отделение телеканала ABC News со ссылкой на правоохранителей.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате стрельбы, информации о жертвах и количестве стрелявших изначально не поступало."Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой погиб один человек и еще девять были ранены", - говорится в публикации на сайте телеканала.По словам полицейских, вероятно, это была перестрелка, в которой участвовали как минимум несколько пострадавших. Отмечается, что все они были доставлены в больницы.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959633187.html
сша
теннесси
нэшвилл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/20/1557152017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d69b5b2059d6e728a3bd8df94b44e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, теннесси, нэшвилл
США, В мире, Теннесси, Нэшвилл
В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены

В результате стрельбы около университета в США погиб человек, девять ранены

© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / John Minchillo
Полиция на месте преступления . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в США, сообщает местное отделение телеканала ABC News со ссылкой на правоохранителей.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших в результате стрельбы, информации о жертвах и количестве стрелявших изначально не поступало.
"Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой погиб один человек и еще девять были ранены", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По словам полицейских, вероятно, это была перестрелка, в которой участвовали как минимум несколько пострадавших. Отмечается, что все они были доставлены в больницы.
Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В США собрали более миллиона долларов для жертв стрельбы на митинге Трампа
14 июля, 20:00
 
СШАВ миреТеннессиНэшвилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала