https://ria.ru/20241013/ssha-1977793910.html

СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу

СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу

Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненных пока неизвестно, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:29

2024-10-13T03:29

2024-10-13T03:34

теннесси

сша

в мире

нэшвилл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненных пока неизвестно, сообщает местное отделение телеканала ABC News."Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой, как сообщается, несколько человек получили ранения", - говорится в публикации на сайте телеканала.По данным телеканала, несколько человек после стрельбы были госпитализированы, однако их точное число пока неизвестно.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971201637.html

теннесси

сша

нэшвилл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

теннесси, сша, в мире, нэшвилл