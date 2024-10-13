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СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу - РИА Новости, 13.10.2024
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03:29 13.10.2024 (обновлено: 03:34 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ssha-1977793910.html
СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу
СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу
Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненных пока неизвестно, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:29
2024-10-13T03:34
теннесси
сша
в мире
нэшвилл
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненных пока неизвестно, сообщает местное отделение телеканала ABC News."Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой, как сообщается, несколько человек получили ранения", - говорится в публикации на сайте телеканала.По данным телеканала, несколько человек после стрельбы были госпитализированы, однако их точное число пока неизвестно.
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теннесси, сша, в мире, нэшвилл
Теннесси, США, В мире, Нэшвилл
СМИ: у Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу

ABC: у Государственного университета Теннесси открыли стрельбу, есть раненые

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненных пока неизвестно, сообщает местное отделение телеканала ABC News.
"Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой, как сообщается, несколько человек получили ранения", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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По данным телеканала, несколько человек после стрельбы были госпитализированы, однако их точное число пока неизвестно.
 
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