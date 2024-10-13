https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977824580.html
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:26
2024-10-13T13:26
2024-10-13T13:26
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_82e99555469c019b04017979c0bc1d9f.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и ракетные войска РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968341949.html
россия
сумская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b5088d8b09fc2eb90684868c1d339ed0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России нанесли удары по скоплениям ВСУ в Курской области
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и ракетные войска РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области
и резервам десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.