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Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
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13:26 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977824580.html
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:26
2024-10-13T13:26
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и ракетные войска РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
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россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России нанесли удары по скоплениям ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям боевиков и техники 13 бригад ВСУ в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и ракетные войска РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам десяти украинских бригад в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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