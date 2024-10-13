https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977819239.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах - РИА Новости, 13.10.2024

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:11

2024-10-13T12:11

2024-10-13T12:16

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, сша