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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах - РИА Новости, 13.10.2024
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12:11 13.10.2024 (обновлено: 12:16 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977819239.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах - РИА Новости, 13.10.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:11
2024-10-13T12:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
сша
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, США
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах

Минобороны: российские военные нанесли огневое поражение аэродрому и складам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа.
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