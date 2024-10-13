https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977819239.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах - РИА Новости, 13.10.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:11
2024-10-13T12:11
2024-10-13T12:16
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, США
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах
Минобороны: российские военные нанесли огневое поражение аэродрому и складам ВСУ