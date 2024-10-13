https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками

Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками - РИА Новости, 13.10.2024

Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками

Солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних, рассказал РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T04:12

2024-10-13T04:12

2024-10-13T11:07

специальная военная операция на украине

польша

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних, рассказал РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон."Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наемников. — Прим. ред.) все есть, у этих (ВСУ. — Прим. ред.) ничего нет", — рассказал собеседник агентства.По его словам, помимо низкого уровня обеспечения, солдаты ВСУ гораздо хуже подготовлены. "Его (солдата ВСУ. — Прим. ред.) мобилизовали "вчера", а он сидит уже "на передке", воюет против меня. А когда меня мобилизовали, я прошел курс обучения в два месяца и потом прибыл сюда, соответственно, на третью линию обороны. Там подготовился и пошел <...> вперед", — пояснил военнослужащий.Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, вооруженные силы украины, в мире