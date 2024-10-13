Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 13.10.2024 (обновлено: 11:07 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками - РИА Новости, 13.10.2024
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками
Солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних, рассказал РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T04:12
2024-10-13T11:07
специальная военная операция на украине
польша
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних, рассказал РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.&quot;Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наемников. — Прим. ред.) все есть, у этих (ВСУ. — Прим. ред.) ничего нет&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, помимо низкого уровня обеспечения, солдаты ВСУ гораздо хуже подготовлены. "Его (солдата ВСУ. — Прим. ред.) мобилизовали "вчера", а он сидит уже "на передке", воюет против меня. А когда меня мобилизовали, я прошел курс обучения в два месяца и потом прибыл сюда, соответственно, на третью линию обороны. Там подготовился и пошел &lt;...&gt; вперед", — пояснил военнослужащий.Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Вооруженные силы Украины, В мире
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками

Боец ВС России: солдаты ВСУ и наемники ругаются из-за обеспечения и экипировки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних, рассказал РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.
«

"Был случай, что нам украинский солдат даже сам рассказывал, что у них была стычка с наемниками из Польши. Потому что им все гуманитаркой присылают, их одевают, а вот украинский солдат, он сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у этих (наемников. — Прим. ред.) все есть, у этих (ВСУ. — Прим. ред.) ничего нет", — рассказал собеседник агентства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, помимо низкого уровня обеспечения, солдаты ВСУ гораздо хуже подготовлены.
"Его (солдата ВСУ. — Прим. ред.) мобилизовали "вчера", а он сидит уже "на передке", воюет против меня. А когда меня мобилизовали, я прошел курс обучения в два месяца и потом прибыл сюда, соответственно, на третью линию обороны. Там подготовился и пошел <...> вперед", — пояснил военнослужащий.
Директор ФСБ России Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.
Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.
Эвакуированная из Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками
9 октября, 06:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала