https://ria.ru/20241013/spacex-1977839096.html

SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship

SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship - РИА Новости, 13.10.2024

SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship

Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:01

2024-10-13T16:01

2024-10-13T16:50

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. Ранее представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявил РИА Новости, что ведомство разрешило компании SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship, испытательный полет запланирован на воскресенье. "Производится запуск", - говорится в прямой трансляции запуска на странице компании в соцсети X. Он произошел около 15.25 мск. В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html

https://ria.ru/20240911/mask-1972086834.html

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Пятый тестовый запуск космического корабля Starship Компания SpaceX Илона Маска произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. Уникальность данных испытаний состоит в том, что разработчикам удалось вернуть на стартовую площадку носитель Super Heavy и зафиксировать его. 2024-10-13T16:01 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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