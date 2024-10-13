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SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship - РИА Новости, 13.10.2024
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16:01 13.10.2024 (обновлено: 16:50 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/spacex-1977839096.html
SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship
SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship - РИА Новости, 13.10.2024
SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship
Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:01
2024-10-13T16:50
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. Ранее представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявил РИА Новости, что ведомство разрешило компании SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship, испытательный полет запланирован на воскресенье. "Производится запуск", - говорится в прямой трансляции запуска на странице компании в соцсети X. Он произошел около 15.25 мск. В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html
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Пятый тестовый запуск космического корабля Starship
Компания SpaceX Илона Маска произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. Уникальность данных испытаний состоит в том, что разработчикам удалось вернуть на стартовую площадку носитель Super Heavy и зафиксировать его.
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марс, луна, сша, илон маск, spacex, в мире
Марс, Луна, США, Илон Маск, SpaceX, В мире
SpaceX произвела пятый тестовый запуск корабля Starship

Компания Илона Маска произвела пятый тестовый запуск корабля Starship

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship.
Ранее представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) заявил РИА Новости, что ведомство разрешило компании SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship, испытательный полет запланирован на воскресенье.
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"Производится запуск", - говорится в прямой трансляции запуска на странице компании в соцсети X. Он произошел около 15.25 мск.
В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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