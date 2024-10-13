https://ria.ru/20241013/sobaki-1977792725.html

Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх

Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх - РИА Новости, 13.10.2024

Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх

Игры полезны не только для щенков, но и для собак любых возрастов, это не только развлечение - с помощью игр питомцы обучаются и легче справляются со стрессом,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:05

2024-10-13T03:05

2024-10-13T03:05

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Игры полезны не только для щенков, но и для собак любых возрастов, это не только развлечение - с помощью игр питомцы обучаются и легче справляются со стрессом, особую пользу им приносят интеллектуальные игрушки, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "С помощью игры собаки социализируются, узнают новую информацию, изучают команды, получают поощрение и налаживают контакт с владельцем. Не нужно недооценивать игру и считать, что играть нужно только со щенками. Игры важны как для маленького щенка, так и для взрослого питомца", - сказал Голубев. Он уточнил, что в процессе игры можно не только наладить взаимоотношения и укрепить эмоциональную связь с собакой, но и разучить команды или поощрить её. Кроме того, игрой можно занять любимца, когда хозяина нет рядом. Кинолог подчеркнул, что с собакой можно играть не только во фрисби или в перетяжку, но и занять её чем-то более интересным, что заставит питомца думать. Для этого подойдут интеллектуальные игры и игрушки, которые не только развлекут животное, но и сделают так, чтобы собака в процессе игры смогла задействовать свой природный потенциал, раскрыть характер и индивидуальные качества. "Игры-головоломки или поисковые игрушки отлично подойдут, чтобы занять гиперактивную собаку дома или дать дополнительную интеллектуальную нагрузку на питомца. Такие игры увлекают собаку самостоятельной игрой, стимулируя умственную деятельность. Часто такие игры задействуют природные инстинкты собаки, что позволяет им с интересом включаться в процесс и развивать свои навыки", - объяснил президент РКФ. В качестве примера он привёл нюхательный коврик – игрушку с различными элементами, в которые необходимо прятать корм. Чтобы найти пропитание, питомцу нужно внимательно изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно его достать - иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно нажать лапой на кнопку, чтобы добраться до лакомства, рассказал Голубев. По его словам, интеллектуальные игры направлены на развитие собаки, они стимулируют умственную деятельность, помогают увлечь питомца, перенаправить скопившуюся энергию. Их также используют, чтобы помочь собаке справиться со стрессом или скорректировать нежелательное поведение, уточнил кинолог.

https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html

https://ria.ru/20240929/kinolog-1975303567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество