Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/sobaki-1977792725.html
Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх
Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх - РИА Новости, 13.10.2024
Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх
Игры полезны не только для щенков, но и для собак любых возрастов, это не только развлечение - с помощью игр питомцы обучаются и легче справляются со стрессом,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:05
2024-10-13T03:05
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101453/49/1014534939_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_7bd8fbff3a04cf47ef0464465d7bbf5a.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Игры полезны не только для щенков, но и для собак любых возрастов, это не только развлечение - с помощью игр питомцы обучаются и легче справляются со стрессом, особую пользу им приносят интеллектуальные игрушки, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "С помощью игры собаки социализируются, узнают новую информацию, изучают команды, получают поощрение и налаживают контакт с владельцем. Не нужно недооценивать игру и считать, что играть нужно только со щенками. Игры важны как для маленького щенка, так и для взрослого питомца", - сказал Голубев. Он уточнил, что в процессе игры можно не только наладить взаимоотношения и укрепить эмоциональную связь с собакой, но и разучить команды или поощрить её. Кроме того, игрой можно занять любимца, когда хозяина нет рядом. Кинолог подчеркнул, что с собакой можно играть не только во фрисби или в перетяжку, но и занять её чем-то более интересным, что заставит питомца думать. Для этого подойдут интеллектуальные игры и игрушки, которые не только развлекут животное, но и сделают так, чтобы собака в процессе игры смогла задействовать свой природный потенциал, раскрыть характер и индивидуальные качества. "Игры-головоломки или поисковые игрушки отлично подойдут, чтобы занять гиперактивную собаку дома или дать дополнительную интеллектуальную нагрузку на питомца. Такие игры увлекают собаку самостоятельной игрой, стимулируя умственную деятельность. Часто такие игры задействуют природные инстинкты собаки, что позволяет им с интересом включаться в процесс и развивать свои навыки", - объяснил президент РКФ. В качестве примера он привёл нюхательный коврик – игрушку с различными элементами, в которые необходимо прятать корм. Чтобы найти пропитание, питомцу нужно внимательно изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно его достать - иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно нажать лапой на кнопку, чтобы добраться до лакомства, рассказал Голубев. По его словам, интеллектуальные игры направлены на развитие собаки, они стимулируют умственную деятельность, помогают увлечь питомца, перенаправить скопившуюся энергию. Их также используют, чтобы помочь собаке справиться со стрессом или скорректировать нежелательное поведение, уточнил кинолог.
https://ria.ru/20241006/kinolog-1976576572.html
https://ria.ru/20240929/kinolog-1975303567.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101453/49/1014534939_543:0:2826:1712_1920x0_80_0_0_6f3850202236f8fb8da8cf45c167eb7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог рассказал, нуждаются ли взрослые собаки в играх

Кинолог Голубев: игры нужны не только щенкам, но и взрослым собакам

© AP Photo / DPA/ Lukas SchulzeБордер-колли играет в фрисби
Бордер-колли играет в фрисби - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / DPA/ Lukas Schulze
Бордер-колли играет в фрисби. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Игры полезны не только для щенков, но и для собак любых возрастов, это не только развлечение - с помощью игр питомцы обучаются и легче справляются со стрессом, особую пользу им приносят интеллектуальные игрушки, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"С помощью игры собаки социализируются, узнают новую информацию, изучают команды, получают поощрение и налаживают контакт с владельцем. Не нужно недооценивать игру и считать, что играть нужно только со щенками. Игры важны как для маленького щенка, так и для взрослого питомца", - сказал Голубев.
Лабрадор - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Кинолог рассказал, нужно ли собакам постоянно контактировать с сородичами
6 октября, 03:36
Он уточнил, что в процессе игры можно не только наладить взаимоотношения и укрепить эмоциональную связь с собакой, но и разучить команды или поощрить её. Кроме того, игрой можно занять любимца, когда хозяина нет рядом.
Кинолог подчеркнул, что с собакой можно играть не только во фрисби или в перетяжку, но и занять её чем-то более интересным, что заставит питомца думать. Для этого подойдут интеллектуальные игры и игрушки, которые не только развлекут животное, но и сделают так, чтобы собака в процессе игры смогла задействовать свой природный потенциал, раскрыть характер и индивидуальные качества.
"Игры-головоломки или поисковые игрушки отлично подойдут, чтобы занять гиперактивную собаку дома или дать дополнительную интеллектуальную нагрузку на питомца. Такие игры увлекают собаку самостоятельной игрой, стимулируя умственную деятельность. Часто такие игры задействуют природные инстинкты собаки, что позволяет им с интересом включаться в процесс и развивать свои навыки", - объяснил президент РКФ.
В качестве примера он привёл нюхательный коврик – игрушку с различными элементами, в которые необходимо прятать корм. Чтобы найти пропитание, питомцу нужно внимательно изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно его достать - иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно нажать лапой на кнопку, чтобы добраться до лакомства, рассказал Голубев.
По его словам, интеллектуальные игры направлены на развитие собаки, они стимулируют умственную деятельность, помогают увлечь питомца, перенаправить скопившуюся энергию. Их также используют, чтобы помочь собаке справиться со стрессом или скорректировать нежелательное поведение, уточнил кинолог.
Девушка обнимает собаку из приюта - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Кинолог рассказал, кому подходят "детские сады" для собак
29 сентября, 03:54
 
Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала