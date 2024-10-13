https://ria.ru/20241013/smolenskiy-1977830861.html

Умер предприниматель Александр Смоленский

Умер предприниматель Александр Смоленский - РИА Новости, 13.10.2024

Умер предприниматель Александр Смоленский

Бизнесмен Александр Смоленский умер на 71 году жизни, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:41

2024-10-13T14:41

2024-10-13T17:51

казахстан

россия

александр смоленский

общество

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бизнесмен Александр Смоленский умер на 71 году жизни, сообщает "Коммерсантъ"."Александр Смоленский в 1989 году создал и возглавил коммерческий банк "Столичный". В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996 — в "СБС-Агро"", — напомнили в публикации.На момент смерти предпринимателю было 70 лет. Причину кончины не уточнили.Александр Павлович Смоленский родился 6 июля 1954 года. Окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане по специальности "Экономика". С 1995 год по 1999 год был членом комиссии по государственным наградам при Президенте России. В 2003 году продал холдинг "ОВК" предпринимателю Владимиру Потапову, а после сообщил об уходе от дел.

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казахстан, россия, александр смоленский, общество