Рейтинг@Mail.ru
Умер предприниматель Александр Смоленский - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 13.10.2024 (обновлено: 17:51 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/smolenskiy-1977830861.html
Умер предприниматель Александр Смоленский
Умер предприниматель Александр Смоленский - РИА Новости, 13.10.2024
Умер предприниматель Александр Смоленский
Бизнесмен Александр Смоленский умер на 71 году жизни, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:41
2024-10-13T17:51
казахстан
россия
александр смоленский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977830068_0:512:2049:1664_1920x0_80_0_0_d6fb8827974995c4b79c076162bc70f5.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бизнесмен Александр Смоленский умер на 71 году жизни, сообщает "Коммерсантъ"."Александр Смоленский в 1989 году создал и возглавил коммерческий банк "Столичный". В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996 — в "СБС-Агро"", — напомнили в публикации.На момент смерти предпринимателю было 70 лет. Причину кончины не уточнили.Александр Павлович Смоленский родился 6 июля 1954 года. Окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане по специальности "Экономика". С 1995 год по 1999 год был членом комиссии по государственным наградам при Президенте России. В 2003 году продал холдинг "ОВК" предпринимателю Владимиру Потапову, а после сообщил об уходе от дел.
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977830068_0:320:2049:1856_1920x0_80_0_0_cac5825f833f994f7904a0fa52eaae94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, александр смоленский, общество
Казахстан, Россия, Александр Смоленский, Общество
Умер предприниматель Александр Смоленский

Умер основатель банка "СБС-Агро" бизнесмен Александр Смоленский

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкАлександр Смоленский
Александр Смоленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Александр Смоленский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бизнесмен Александр Смоленский умер на 71 году жизни, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Александр Смоленский в 1989 году создал и возглавил коммерческий банк "Столичный". В 1994 году его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996 — в "СБС-Агро"", — напомнили в публикации.
На момент смерти предпринимателю было 70 лет. Причину кончины не уточнили.
Александр Павлович Смоленский родился 6 июля 1954 года. Окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане по специальности "Экономика". С 1995 год по 1999 год был членом комиссии по государственным наградам при Президенте России. В 2003 году продал холдинг "ОВК" предпринимателю Владимиру Потапову, а после сообщил об уходе от дел.
 
КазахстанРоссияАлександр СмоленскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала