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В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги

В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.10.2024

В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:25

2024-10-13T09:25

2024-10-13T09:25

в мире

хайфа

израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В Хайфе и близлежащих населенных пунктах на севере Израиля прозвучали сирены", - говорится в сообщении. Данных о возможных падениях ракет или пострадавших не поступало.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хайфа, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024