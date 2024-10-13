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В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.10.2024
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09:25 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/sireny-1977805542.html
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.10.2024
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:25
2024-10-13T09:25
в мире
хайфа
израиль
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В Хайфе и близлежащих населенных пунктах на севере Израиля прозвучали сирены", - говорится в сообщении. Данных о возможных падениях ракет или пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241013/ostin-1977791666.html
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в мире, хайфа, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги

В Хайфе и окрестностях на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В Хайфе и близлежащих населенных пунктах на севере Израиля прозвучали сирены", - говорится в сообщении.
Данных о возможных падениях ракет или пострадавших не поступало.
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В миреХайфаИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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