https://ria.ru/20241013/sireny-1977805542.html
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.10.2024
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:25
2024-10-13T09:25
2024-10-13T09:25
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армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье утром в крупном городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В Хайфе и близлежащих населенных пунктах на севере Израиля прозвучали сирены", - говорится в сообщении. Данных о возможных падениях ракет или пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241013/ostin-1977791666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Хайфе и окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги
В Хайфе и окрестностях на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги