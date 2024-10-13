https://ria.ru/20241013/simonjan-1977856486.html

Симоньян призвала помнить имя женщины, вывесившей флаг России в Одессе

Симоньян призвала помнить имя женщины, вывесившей флаг России в Одессе - РИА Новости, 13.10.2024

Симоньян призвала помнить имя женщины, вывесившей флаг России в Одессе

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T20:20

2024-10-13T20:20

2024-10-13T21:48

россия

одесса

украина

екатерина ii

маргарита симоньян

зоя космодемьянская

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе. "На этой неделе, несколько дней назад, умерла женщина, чье имя и фамилию мы должны запомнить. Ее зовут Елена Чесакова. Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами", — отметила она.Симоньян добавила, что Чесакова мученически умерла в украинском СИЗО. Официально там объявили, что ее смерть наступила от сердечной недостаточности, однако ей было всего 43 года, подчеркнула медиаменеджер.По ее словам, Чесакова помнила, откуда появилась Одесса — само название придумала Екатерина II, которая этот город и основала. В понедельник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России". Мэр Одессы Геннадий Труханов после произошедшего заявил о размещении патруля возле постамента. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда в стране приняли закон о так называемой декоммунизации. В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20241011/zapret-1977651638.html

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одесса

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, одесса, украина, екатерина ii, маргарита симоньян, зоя космодемьянская