Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями
Симоньян предложила награждать лучших в разных отраслях людей высокими премиями
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли граждан России очень высокими премиями, чтобы другие стремились к этому и добивались высот.
По её словам, в настоящее время во всем мире и в РФ идёт перестройка, правила игры меняются в сторону "справедливизации".
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"В очередной раз призываю вернуться к сталинским порядкам, к имперским… и та, и другая система понимали, что лучшие в стране - элита в каждой отрасли - должны жить богато... Лучшему учителю, конструктору, врачу (нужно оказывать почёт)… чтобы он был по-настоящему элитой. Но не только моральный почёт - это должно сопровождаться материальными благами… Можно сказать, что пять учителей в год получат очень большие деньги, если они будут признаны заслуженными учителями. По 20 миллионов, по 50 миллионов. И тогда все остальные будут к этому стремиться", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она напомнила, что ранее Иосиф Сталин выписывал лучшим работникам отраслей сталинские премии. Например, советский поэт и прозаик Константин Симонов получал их несколько раз, в том числе во время Великой Отечественной войны.