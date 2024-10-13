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Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями - РИА Новости, 13.10.2024
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20:07 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/simonjan-1977855702.html
Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями
Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями - РИА Новости, 13.10.2024
Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли граждан России очень высокими... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:07
2024-10-13T20:07
общество
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
иосиф сталин (джугашвили)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли граждан России очень высокими премиями, чтобы другие стремились к этому и добивались высот. По её словам, в настоящее время во всем мире и в РФ идёт перестройка, правила игры меняются в сторону "справедливизации". "В очередной раз призываю вернуться к сталинским порядкам, к имперским… и та, и другая система понимали, что лучшие в стране - элита в каждой отрасли - должны жить богато... Лучшему учителю, конструктору, врачу (нужно оказывать почёт)… чтобы он был по-настоящему элитой. Но не только моральный почёт - это должно сопровождаться материальными благами… Можно сказать, что пять учителей в год получат очень большие деньги, если они будут признаны заслуженными учителями. По 20 миллионов, по 50 миллионов. И тогда все остальные будут к этому стремиться", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она напомнила, что ранее Иосиф Сталин выписывал лучшим работникам отраслей сталинские премии. Например, советский поэт и прозаик Константин Симонов получал их несколько раз, в том числе во время Великой Отечественной войны.
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общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), иосиф сталин (джугашвили)
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Иосиф Сталин (Джугашвили)
Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями

Симоньян предложила награждать лучших в разных отраслях людей высокими премиями

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли граждан России очень высокими премиями, чтобы другие стремились к этому и добивались высот.
По её словам, в настоящее время во всем мире и в РФ идёт перестройка, правила игры меняются в сторону "справедливизации".
«
"В очередной раз призываю вернуться к сталинским порядкам, к имперским… и та, и другая система понимали, что лучшие в стране - элита в каждой отрасли - должны жить богато... Лучшему учителю, конструктору, врачу (нужно оказывать почёт)… чтобы он был по-настоящему элитой. Но не только моральный почёт - это должно сопровождаться материальными благами… Можно сказать, что пять учителей в год получат очень большие деньги, если они будут признаны заслуженными учителями. По 20 миллионов, по 50 миллионов. И тогда все остальные будут к этому стремиться", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она напомнила, что ранее Иосиф Сталин выписывал лучшим работникам отраслей сталинские премии. Например, советский поэт и прозаик Константин Симонов получал их несколько раз, в том числе во время Великой Отечественной войны.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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