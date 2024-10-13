https://ria.ru/20241013/simonjan-1977855702.html

Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями

Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями - РИА Новости, 13.10.2024

Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли граждан России очень высокими... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T20:07

2024-10-13T20:07

2024-10-13T20:07

общество

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

иосиф сталин (джугашвили)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли граждан России очень высокими премиями, чтобы другие стремились к этому и добивались высот. По её словам, в настоящее время во всем мире и в РФ идёт перестройка, правила игры меняются в сторону "справедливизации". "В очередной раз призываю вернуться к сталинским порядкам, к имперским… и та, и другая система понимали, что лучшие в стране - элита в каждой отрасли - должны жить богато... Лучшему учителю, конструктору, врачу (нужно оказывать почёт)… чтобы он был по-настоящему элитой. Но не только моральный почёт - это должно сопровождаться материальными благами… Можно сказать, что пять учителей в год получат очень большие деньги, если они будут признаны заслуженными учителями. По 20 миллионов, по 50 миллионов. И тогда все остальные будут к этому стремиться", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она напомнила, что ранее Иосиф Сталин выписывал лучшим работникам отраслей сталинские премии. Например, советский поэт и прозаик Константин Симонов получал их несколько раз, в том числе во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240520/simonyan-1947080704.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), иосиф сталин (джугашвили)