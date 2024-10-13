Переехавший в Россию серб охарактеризовал конфликт на Украине
Переехавший в Россию серб назвал конфликт на Украине продолжением югославского
© РИА НовостиГражданин Сербии Драган Милошевич, переехавший в поселок Каланчак в Херсонской области
© РИА Новости
Гражданин Сербии Драган Милошевич, переехавший в поселок Каланчак в Херсонской области. Архивное фото
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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 13 окт - РИА Новости. Уроженец Сербии Драган Милошевич, переехавший в Херсонскую область и устроившийся на работу в местную администрацию, в беседе с РИА Новости назвал конфликт на Украине продолжением югославского.
«
"Последняя война, которая у нас происходила с НАТО, назвать это войной или нет, это было в 1999 году. Сербию закрыли, бомбардировали. Я в этот момент служил и находился в армии. Сейчас они ломают Сербию и будут ломать, пока мы будем поддерживать Россию. Это продолжение конфликта, который был еще давно, просто они всегда хотели сломать Россию", — сказал Милошевич.
"Сербия всегда будет помогать России, Россия будет помогать Сербии, потому что сербы и русские — братья навек", — добавил он.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.