https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html

СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов

СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел во Владикавказ из Москвы и вернулся через час, сделав пять кругов в воздухе, сообщает Ura.ru. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T06:38

2024-10-13T06:38

2024-10-13T14:29

происшествия

владикавказ

москва

домодедово (аэропорт)

уральские авиалинии

ura.ru

airbus a320

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел во Владикавказ из Москвы и вернулся через час, сделав пять кругов в воздухе, сообщает Ura.ru.По данным издания, инцидент произошел с Airbus A320, который выполнял рейс Москва — Владикавказ. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово.Как пояснили в пресс-службе "Уральских авиалиний", экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за индикации неисправности одной из систем."На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета", — говорится в материале со ссылкой на перевозчика.По информации авиакомпании, посадка прошла благополучно. На сайте аэропорта Домодедово указано, что рейс был отправлен с задержкой в 3,5 часа.

https://ria.ru/20241002/reysy-1975875312.html

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происшествия, владикавказ, москва, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, ura.ru, airbus a320