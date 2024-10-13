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СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов - РИА Новости, 13.10.2024
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06:38 13.10.2024 (обновлено: 14:29 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html
СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов
СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел во Владикавказ из Москвы и вернулся через час, сделав пять кругов в воздухе, сообщает Ura.ru. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T06:38
2024-10-13T14:29
происшествия
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ura.ru
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел во Владикавказ из Москвы и вернулся через час, сделав пять кругов в воздухе, сообщает Ura.ru.По данным издания, инцидент произошел с Airbus A320, который выполнял рейс Москва — Владикавказ. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово.Как пояснили в пресс-службе "Уральских авиалиний", экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за индикации неисправности одной из систем.&quot;На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета&quot;, — говорится в материале со ссылкой на перевозчика.По информации авиакомпании, посадка прошла благополучно. На сайте аэропорта Домодедово указано, что рейс был отправлен с задержкой в 3,5 часа.
https://ria.ru/20241002/reysy-1975875312.html
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происшествия, владикавказ, москва, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, ura.ru, airbus a320
Происшествия, Владикавказ, Москва, Домодедово (аэропорт), Уральские авиалинии, Ura.ru, Airbus A320
СМИ: вылетевший из Москвы Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов

Ura.ru: вылетевший из Домодедово Airbus вернулся в аэропорт, сделав пять кругов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел во Владикавказ из Москвы и вернулся через час, сделав пять кругов в воздухе, сообщает Ura.ru.
По данным издания, инцидент произошел с Airbus A320, который выполнял рейс Москва — Владикавказ. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово.
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Как пояснили в пресс-службе "Уральских авиалиний", экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за индикации неисправности одной из систем.
«

"На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета", — говорится в материале со ссылкой на перевозчика.

По информации авиакомпании, посадка прошла благополучно. На сайте аэропорта Домодедово указано, что рейс был отправлен с задержкой в 3,5 часа.
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ПроисшествияВладикавказМоскваДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииUra.ruAirbus A320
 
 
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