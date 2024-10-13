https://ria.ru/20241013/samolet-1977795035.html

Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии

Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии - РИА Новости, 13.10.2024

Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии

Потеря тяги двигателя, предварительно, стала причиной аварийной посадки самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" в Якутии, в результате которой погиб один человек,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T04:06

2024-10-13T04:06

2024-10-13T04:14

ан-3

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Потеря тяги двигателя, предварительно, стала причиной аварийной посадки самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" в Якутии, в результате которой погиб один человек, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб, уточняли в ведомстве."По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу", - говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20240611/samolet-1952160725.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ан-3, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)