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Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии
Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии - РИА Новости, 13.10.2024
Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии
Потеря тяги двигателя, предварительно, стала причиной аварийной посадки самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" в Якутии, в результате которой погиб один человек,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T04:06
2024-10-13T04:06
2024-10-13T04:14
ан-3
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Потеря тяги двигателя, предварительно, стала причиной аварийной посадки самолета Ан-3 авиакомпании "Борус" в Якутии, в результате которой погиб один человек, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились пять человек, из них три члена экипажа, два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб, уточняли в ведомстве."По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу", - говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20240611/samolet-1952160725.html
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РИА Новости
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ан-3, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ан-3, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии
Транспортная прокуратура: Ан-3 аварийно сел в Якутии из-за потери тяги двигателя