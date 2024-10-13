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Стало известно о лишении лицензии завода крупнейшего производителя водки - РИА Новости, 13.10.2024
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09:40 13.10.2024 (обновлено: 15:50 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/rbk-1977808797.html
Стало известно о лишении лицензии завода крупнейшего производителя водки
Стало известно о лишении лицензии завода крупнейшего производителя водки - РИА Новости, 13.10.2024
Стало известно о лишении лицензии завода крупнейшего производителя водки
Novabev Group (бывшая Beluga Group), сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:40
2024-10-13T15:50
россия
общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО "Спиртзавод Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), сообщили РИА Новости в ведомстве.&quot;Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства&quot;, — пояснили в Росалкогольтабакконтроле.Решение было принято 10 октября.В апреле в Воротынском районе Нижегородской области зафиксировали загрязнение реки Чугунки и массовую гибель рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод "Чугуновский". Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы.В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунке от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.АО "Спиртзавод Чугуновский" основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России. В марте 2021-го контрольный пакет акций завода приобрела Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, "Мягков", "Беленькая", "Архангельская".
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Новости
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россия, общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Общество, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Стало известно о лишении лицензии завода крупнейшего производителя водки

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО "Спиртзавод Чугуновский"

© Фото : Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике МордовияНа месте загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы в Нижегородской области
На месте загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия
На месте загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы в Нижегородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО "Спиртзавод Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), сообщили РИА Новости в ведомстве.
«

"Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства", — пояснили в Росалкогольтабакконтроле.

Решение было принято 10 октября.
В апреле в Воротынском районе Нижегородской области зафиксировали загрязнение реки Чугунки и массовую гибель рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод "Чугуновский". Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы.
В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунке от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.
АО "Спиртзавод Чугуновский" основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России. В марте 2021-го контрольный пакет акций завода приобрела Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, "Мягков", "Беленькая", "Архангельская".
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РоссияОбществоНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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