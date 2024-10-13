https://ria.ru/20241013/razvedgruppa-1977798484.html
В Харьковской области уничтожили разведгруппу ВСУ, обнаружен шеврон США
В Харьковской области уничтожили разведгруппу ВСУ, обнаружен шеврон США - РИА Новости, 13.10.2024
В Харьковской области уничтожили разведгруппу ВСУ, обнаружен шеврон США
Российские военные уничтожили на Харьковском направлении украинскую разведывательную группу из восьми человек, у одного из боевиков нашли шеврон с флагом США,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T06:34
2024-10-13T06:34
2024-10-13T09:41
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Харьковском направлении украинскую разведывательную группу из восьми человек, у одного из боевиков нашли шеврон с флагом США, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства."Российские военные на Харьковском направлении уничтожили разведгруппу украинской армии в составе восьми человек. На одном из уничтоженных в результате стрелкового боя разведчиков ВСУ был шеврон с изображением флага США", — рассказал собеседник.Кадры с уничтоженной группой передали в распоряжение РИА Новости.У ликвидированного боевика с шевроном при себе не было документов, но не исключено, что убитый был профессиональным наемником и бывшим американским военным, подчеркнул представитель силового ведомства.Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.Министерство обороны России заявляло, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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Уничтожение на Харьковском направлении разведгруппы ВСУ
Российские военные уничтожили на харьковском направлении украинскую разведывательную группу из восьми человек, в составе которой был разведчик с шевроном с флагом США, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
2024-10-13T06:34
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харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире
В Харьковской области уничтожили разведгруппу ВСУ, обнаружен шеврон США
Под Харьковом уничтожили разведгруппу ВСУ, на одном боевике был шеврон США
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили на Харьковском направлении украинскую разведывательную группу из восьми человек, у одного из боевиков нашли шеврон с флагом США, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.
«
"Российские военные на Харьковском направлении уничтожили разведгруппу украинской армии в составе восьми человек. На одном из уничтоженных в результате стрелкового боя разведчиков ВСУ был шеврон с изображением флага США", — рассказал собеседник.
Кадры с уничтоженной группой передали в распоряжение РИА Новости.
У ликвидированного боевика с шевроном при себе не было документов, но не исключено, что убитый был профессиональным наемником и бывшим американским военным, подчеркнул представитель силового ведомства.
Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.
Министерство обороны России заявляло, что за время СВО на Украину прибыли более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.