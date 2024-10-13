https://ria.ru/20241013/putin-1977786791.html

Аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок, отметил Путин

Аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок, отметил Путин - РИА Новости, 13.10.2024

Аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок, отметил Путин

Российские аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок продовольствием, их продукция пользуется спросом как в стране, так и за рубежом, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:12

2024-10-13T00:12

2024-10-13T00:12

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские аграрии надежно обеспечивают внутренний рынок продовольствием, их продукция пользуется спросом как в стране, так и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня наши сельхозпроизводители надежно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Отечественная продукция за счёт своего качества пользуется высоким спросом как у нас в стране, так и за рубежом. Наглядное тому подтверждение - позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок", - сказал Путин в обращении к аграриям по случаю их профессионального праздника. Он добавил, что в этих достижениях, которыми гордится страна - огромный вклад многих людей, занятых в АПК, среди которых - работники крупных и средних аграрных компаний, фермерских хозяйств, сотрудники пищевой и перерабатывающей индустрии, профильных, научных и образовательных организаций. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20241013/putin-1977786680.html

https://ria.ru/20241013/putin-1977786101.html

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россия, владимир путин, экономика