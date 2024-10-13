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"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна - РИА Новости, 13.10.2024
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00:11 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/putin-1977786680.html
"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна
"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна - РИА Новости, 13.10.2024
"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна
Российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома, в целом же... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:11
2024-10-13T00:11
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома, в целом же производство аграрной продукции за последние 10 лет увеличилось более чем на 30%, заявил президент РФ Владимир Путин. "За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%. В пищевой индустрии - рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса", - сказал Путин в обращении к работникам АПК по случаю их профессионального праздника. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна

Путин: ежегодные объемы урожая зерна говорят об устойчивости российского АПК

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома, в целом же производство аграрной продукции за последние 10 лет увеличилось более чем на 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%. В пищевой индустрии - рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса", - сказал Путин в обращении к работникам АПК по случаю их профессионального праздника.
Поздравление Путина с днем работника  сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах
00:03
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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