https://ria.ru/20241013/putin-1977786680.html

"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна

"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна - РИА Новости, 13.10.2024

"Хорошая планка". Путин оценил ежегодные объемы урожая зерна

Российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома, в целом же... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:11

2024-10-13T00:11

2024-10-13T00:11

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские аграрии ежегодно собирают свыше 100 миллионов тонн зерновых, это хорошая планка и показатель устойчивости отечественного агропрома, в целом же производство аграрной продукции за последние 10 лет увеличилось более чем на 30%, заявил президент РФ Владимир Путин. "За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%. В пищевой индустрии - рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса", - сказал Путин в обращении к работникам АПК по случаю их профессионального праздника. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20241013/putin-1977786101.html

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россия, владимир путин, экономика