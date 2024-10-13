https://ria.ru/20241013/putin-1977786101.html

Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах

Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах - РИА Новости, 13.10.2024

Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах

Президент РФ Владимир Путин особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:03

2024-10-13T00:03

2024-10-13T00:03

владимир путин

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херсонская область

донбасс

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения. "Особые слова признательности - аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240517/agroprom-1946672338.html

россия

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Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства 2024-10-13T00:03 true PT4M49S

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владимир путин, россия, херсонская область , донбасс