https://ria.ru/20241013/putin-1977786101.html
Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах
Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах - РИА Новости, 13.10.2024
Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах
Президент РФ Владимир Путин особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:03
2024-10-13T00:03
2024-10-13T00:03
владимир путин
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херсонская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд, отметив, что их мужество и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения. "Особые слова признательности - аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов - Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, вы трудитесь с полной отдачей, выполняете свою работу на совесть. Такая преданность делу, мужество заслуживают самого глубокого уважения", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства.
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Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства
Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства
2024-10-13T00:03
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владимир путин, россия, херсонская область , донбасс
Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Донбасс
Путин отметил труд аграриев в новых и приграничных регионах
Путин особо поблагодарил аграриев в новых и приграничных регионах за их труд