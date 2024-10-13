https://ria.ru/20241013/pulemety-1977797494.html
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец - РИА Новости, 13.10.2024
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец
ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T05:55
2024-10-13T05:55
2024-10-13T05:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/44/1550244403_11:0:1291:720_1920x0_80_0_0_a04ce95a7d63d796d766ef1ebc7fa8c3.jpg
ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным "Бетон", занимающийся обучением бойцов российской группировки "Запад". "Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш, как на коленке, грубо говоря, собрал - разобрал, пошел дальше стрелять. И намного тяжелее, чем наши ПК. Наши ПК, вот как раз обычный пулемет Калашникова, они не бросают, потому что они легкие, его вытащить можно. А все натовское они там оставляют", - рассказал "Бетон". Также военнослужащий отметил, что солдаты ВСУ стараются не вступать в стрелковый бой или стреляют неприцельно, пока не закончатся патроны. "Украинский солдат, соответственно, он из окопов бежит в большей части случаев. Но если не бежит, то они стреляют, как у нас говорят, "по-сомалийски" - неприцельно. Потом просто, когда заканчивается БК, патроны, то они просто автоматы выкидывают, руки поднимают", - добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
https://ria.ru/20241012/nyt-1977728186.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/44/1550244403_171:0:1131:720_1920x0_80_0_0_6c160a696db17f5c8faa45b26b263d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец
Боец ВС России: ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам