https://ria.ru/20241013/pulemety-1977797494.html

ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец

ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец - РИА Новости, 13.10.2024

ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец

ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T05:55

2024-10-13T05:55

2024-10-13T05:55

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ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным "Бетон", занимающийся обучением бойцов российской группировки "Запад". "Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш, как на коленке, грубо говоря, собрал - разобрал, пошел дальше стрелять. И намного тяжелее, чем наши ПК. Наши ПК, вот как раз обычный пулемет Калашникова, они не бросают, потому что они легкие, его вытащить можно. А все натовское они там оставляют", - рассказал "Бетон". Также военнослужащий отметил, что солдаты ВСУ стараются не вступать в стрелковый бой или стреляют неприцельно, пока не закончатся патроны. "Украинский солдат, соответственно, он из окопов бежит в большей части случаев. Но если не бежит, то они стреляют, как у нас говорят, "по-сомалийски" - неприцельно. Потом просто, когда заканчивается БК, патроны, то они просто автоматы выкидывают, руки поднимают", - добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

https://ria.ru/20241012/nyt-1977728186.html

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вооруженные силы украины, в мире