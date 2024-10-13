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ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:55 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/pulemety-1977797494.html
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец - РИА Новости, 13.10.2024
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец
ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T05:55
2024-10-13T05:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным "Бетон", занимающийся обучением бойцов российской группировки "Запад". "Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш, как на коленке, грубо говоря, собрал - разобрал, пошел дальше стрелять. И намного тяжелее, чем наши ПК. Наши ПК, вот как раз обычный пулемет Калашникова, они не бросают, потому что они легкие, его вытащить можно. А все натовское они там оставляют", - рассказал "Бетон". Также военнослужащий отметил, что солдаты ВСУ стараются не вступать в стрелковый бой или стреляют неприцельно, пока не закончатся патроны. "Украинский солдат, соответственно, он из окопов бежит в большей части случаев. Но если не бежит, то они стреляют, как у нас говорят, "по-сомалийски" - неприцельно. Потом просто, когда заканчивается БК, патроны, то они просто автоматы выкидывают, руки поднимают", - добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам, сообщил боец

Боец ВС России: ВСУ предпочитают пулеметы Калашникова натовским образцам

© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16 - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Ручной пулемет РПК-16. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. ВСУ предпочитают лёгкие и практичные пулеметы Калашникова (ПК) натовским образцам, заявил РИА Новости старший инструктор Ленинградского полка с позывным "Бетон", занимающийся обучением бойцов российской группировки "Запад".
«
"Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш, как на коленке, грубо говоря, собрал - разобрал, пошел дальше стрелять. И намного тяжелее, чем наши ПК. Наши ПК, вот как раз обычный пулемет Калашникова, они не бросают, потому что они легкие, его вытащить можно. А все натовское они там оставляют", - рассказал "Бетон".
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Также военнослужащий отметил, что солдаты ВСУ стараются не вступать в стрелковый бой или стреляют неприцельно, пока не закончатся патроны.
"Украинский солдат, соответственно, он из окопов бежит в большей части случаев. Но если не бежит, то они стреляют, как у нас говорят, "по-сомалийски" - неприцельно. Потом просто, когда заканчивается БК, патроны, то они просто автоматы выкидывают, руки поднимают", - добавил военнослужащий.
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