https://ria.ru/20241013/problema-1977862296.html

Джонсон назвал главную проблему американцев

Джонсон назвал главную проблему американцев - РИА Новости, 13.10.2024

Джонсон назвал главную проблему американцев

Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T22:35

2024-10-13T22:35

2024-10-13T22:49

в мире

сша

майк джонсон

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News."Беспокойство номер один, которое у всех на уме - это стоимость жизни. Сразу следом - широко открытые границы. (Вице-президент - ред.) Камала Харрис позволила сложиться всей катастрофе, которая с этим пришла", - сказал он. По словам Джонсона, именно этого мнения придерживаются американцы в продемократических штатах и округах, а также в колеблющихся регионах. Он добавил, что в списке наиболее тревожащих население проблем значится и слабость США на мировой арене, в которой Джонсон обвинил президента страны Джо Байдена и его напарницу Камалу Харрис. "Это привело нас в самую опасную ситуацию со Второй мировой войны. Это то, что важно для людей", - резюмировал спикер.

https://ria.ru/20241013/ssha-1977762694.html

сша

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в мире, сша, майк джонсон, камала харрис, джо байден