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Джонсон назвал главную проблему американцев - РИА Новости, 13.10.2024
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22:35 13.10.2024 (обновлено: 22:49 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/problema-1977862296.html
Джонсон назвал главную проблему американцев
Джонсон назвал главную проблему американцев - РИА Новости, 13.10.2024
Джонсон назвал главную проблему американцев
Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:35
2024-10-13T22:49
в мире
сша
майк джонсон
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News."Беспокойство номер один, которое у всех на уме - это стоимость жизни. Сразу следом - широко открытые границы. (Вице-президент - ред.) Камала Харрис позволила сложиться всей катастрофе, которая с этим пришла", - сказал он. По словам Джонсона, именно этого мнения придерживаются американцы в продемократических штатах и округах, а также в колеблющихся регионах. Он добавил, что в списке наиболее тревожащих население проблем значится и слабость США на мировой арене, в которой Джонсон обвинил президента страны Джо Байдена и его напарницу Камалу Харрис. "Это привело нас в самую опасную ситуацию со Второй мировой войны. Это то, что важно для людей", - резюмировал спикер.
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в мире, сша, майк джонсон, камала харрис, джо байден
В мире, США, Майк Джонсон, Камала Харрис, Джо Байден
Джонсон назвал главную проблему американцев

Джонсон: главной проблемой американцев остается высокая стоимость жизни

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News.
"Беспокойство номер один, которое у всех на уме - это стоимость жизни. Сразу следом - широко открытые границы. (Вице-президент - ред.) Камала Харрис позволила сложиться всей катастрофе, которая с этим пришла", - сказал он.
По словам Джонсона, именно этого мнения придерживаются американцы в продемократических штатах и округах, а также в колеблющихся регионах. Он добавил, что в списке наиболее тревожащих население проблем значится и слабость США на мировой арене, в которой Джонсон обвинил президента страны Джо Байдена и его напарницу Камалу Харрис.
"Это привело нас в самую опасную ситуацию со Второй мировой войны. Это то, что важно для людей", - резюмировал спикер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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