https://ria.ru/20241013/problema-1977862296.html
Джонсон назвал главную проблему американцев
Джонсон назвал главную проблему американцев - РИА Новости, 13.10.2024
Джонсон назвал главную проблему американцев
Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:35
2024-10-13T22:35
2024-10-13T22:49
в мире
сша
майк джонсон
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Главной проблемой американского населения остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость США на мировой арене, заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News."Беспокойство номер один, которое у всех на уме - это стоимость жизни. Сразу следом - широко открытые границы. (Вице-президент - ред.) Камала Харрис позволила сложиться всей катастрофе, которая с этим пришла", - сказал он. По словам Джонсона, именно этого мнения придерживаются американцы в продемократических штатах и округах, а также в колеблющихся регионах. Он добавил, что в списке наиболее тревожащих население проблем значится и слабость США на мировой арене, в которой Джонсон обвинил президента страны Джо Байдена и его напарницу Камалу Харрис. "Это привело нас в самую опасную ситуацию со Второй мировой войны. Это то, что важно для людей", - резюмировал спикер.
https://ria.ru/20241013/ssha-1977762694.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк джонсон, камала харрис, джо байден
В мире, США, Майк Джонсон, Камала Харрис, Джо Байден
Джонсон назвал главную проблему американцев
Джонсон: главной проблемой американцев остается высокая стоимость жизни