Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища
AI раскритиковала Туска за намерение остановить предоставление убежища
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ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty international раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища мигрантам.
Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам.
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"Мы хотели бы напомнить премьер-министру Дональду Туску, что право на убежище является правом человека. Необоснованное приостановление этого права, даже временное, неприемлемо и противоречит, среди прочего, Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека", - говорится в заявлении польского отделения Amnesty International.
Правозащитники напомнили, что в соответствии с международными нормами "любой человек, спасающийся от преследования или подвергающийся риску серьезного вреда в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой, то есть за так называемым убежищем".
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
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