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Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища - РИА Новости, 13.10.2024
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11:38 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/polsha-1977816804.html
Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища
Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища - РИА Новости, 13.10.2024
Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища
Правозащитная организация Amnesty international раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:38
2024-10-13T11:38
в мире
польша
белоруссия
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дональд туск
александр лукашенко
amnesty international
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ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty international раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища мигрантам. Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. "Мы хотели бы напомнить премьер-министру Дональду Туску, что право на убежище является правом человека. Необоснованное приостановление этого права, даже временное, неприемлемо и противоречит, среди прочего, Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека", - говорится в заявлении польского отделения Amnesty International. Правозащитники напомнили, что в соответствии с международными нормами "любой человек, спасающийся от преследования или подвергающийся риску серьезного вреда в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой, то есть за так называемым убежищем". В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html
https://ria.ru/20241010/polsha-1977348059.html
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, amnesty international, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Amnesty International, Евросоюз
Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища

AI раскритиковала Туска за намерение остановить предоставление убежища

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ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty international раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища мигрантам.
Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам.
Варшава - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Польша хочет приостановить предоставление убежища мигрантам
12 октября, 13:21
"Мы хотели бы напомнить премьер-министру Дональду Туску, что право на убежище является правом человека. Необоснованное приостановление этого права, даже временное, неприемлемо и противоречит, среди прочего, Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека", - говорится в заявлении польского отделения Amnesty International.
Правозащитники напомнили, что в соответствии с международными нормами "любой человек, спасающийся от преследования или подвергающийся риску серьезного вреда в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой, то есть за так называемым убежищем".
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Туск раскритиковал Дуду за конфликт из-за послов
10 октября, 11:01
 
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