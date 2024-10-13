https://ria.ru/20241013/polsha-1977816804.html

Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища

Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища - РИА Новости, 13.10.2024

Туска раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища

Правозащитная организация Amnesty international раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:38

2024-10-13T11:38

2024-10-13T11:38

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польша

белоруссия

минск

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евросоюз

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ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty international раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища мигрантам. Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. "Мы хотели бы напомнить премьер-министру Дональду Туску, что право на убежище является правом человека. Необоснованное приостановление этого права, даже временное, неприемлемо и противоречит, среди прочего, Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека", - говорится в заявлении польского отделения Amnesty International. Правозащитники напомнили, что в соответствии с международными нормами "любой человек, спасающийся от преследования или подвергающийся риску серьезного вреда в своей стране, имеет право обратиться за международной защитой, то есть за так называемым убежищем". В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html

https://ria.ru/20241010/polsha-1977348059.html

польша

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, amnesty international, евросоюз