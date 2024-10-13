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В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой - РИА Новости, 13.10.2024
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14:49 13.10.2024 (обновлено: 19:26 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/podmoskove-1977832479.html
В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой
В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой - РИА Новости, 13.10.2024
В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой
Уроженка Таджикистана напоила двухлетнего сына уксусной кислотой в Подмосковье, а затем попыталась покончить с собой, мальчик госпитализирован в больницу в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:49
2024-10-13T19:26
происшествия
таджикистан
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уроженка Таджикистана напоила двухлетнего сына уксусной кислотой в Подмосковье, а затем попыталась покончить с собой, мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, заведено дело о покушении на убийство малолетнего, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."В Подмосковье уроженка Таджикистана смешала с детским питанием в бутылочке уксусную кислоту, напоив этой смесью своего двухлетнего сына. Малолетний госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.По его словам, после женщина попыталась покончить с собой, она также находится в больнице.Другой источник уточнил агентству, что по факту покушения на убийство малолетнего заведено уголовное дело.Позднее ГСУ СК России по Московской области сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка."Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения гражданки Республики Таджикистан на убийство малолетнего сына (по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ведомство уточнило, что преступными действиями женщины ребенку причинены химические ожоги горла, пищевода и желудка, наступило отравление уксусной кислотой. В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии в больнице.Кроме того, следователями и криминалистами произведен осмотр места, изъяты бутылка из-под уксусной кислоты, детская питьевая бутылка, осмотрена квартира проживания. Устанавливается мотив совершенного преступления.Также прокуратура Московской области информировала, что подольская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего сына.
https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html
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таджикистан
московская область (подмосковье)
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происшествия, таджикистан, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таджикистан, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье женщина напоила двухлетнего сына уксусной кислотой

В Подмосковье уроженка Таджикистана напоила двухлетнего сына уксусной кислотой

© РИА Новости / Евгений КолотевУксусная кислота
Уксусная кислота - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Колотев
Уксусная кислота. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уроженка Таджикистана напоила двухлетнего сына уксусной кислотой в Подмосковье, а затем попыталась покончить с собой, мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, заведено дело о покушении на убийство малолетнего, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"В Подмосковье уроженка Таджикистана смешала с детским питанием в бутылочке уксусную кислоту, напоив этой смесью своего двухлетнего сына. Малолетний госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, после женщина попыталась покончить с собой, она также находится в больнице.
Другой источник уточнил агентству, что по факту покушения на убийство малолетнего заведено уголовное дело.
Позднее ГСУ СК России по Московской области сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.
"Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения гражданки Республики Таджикистан на убийство малолетнего сына (по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ведомство уточнило, что преступными действиями женщины ребенку причинены химические ожоги горла, пищевода и желудка, наступило отравление уксусной кислотой. В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Кроме того, следователями и криминалистами произведен осмотр места, изъяты бутылка из-под уксусной кислоты, детская питьевая бутылка, осмотрена квартира проживания. Устанавливается мотив совершенного преступления.
Также прокуратура Московской области информировала, что подольская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего сына.
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ПроисшествияТаджикистанМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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