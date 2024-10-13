https://ria.ru/20241013/plennye-1977823507.html
В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен
В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен - РИА Новости, 13.10.2024
В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен
На Курском направлении за сутки восемь украинских военнослужащих за сутки сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:10
2024-10-13T13:10
2024-10-13T13:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_1209:524:3072:1572_1920x0_80_0_0_66b3c3a70e2570d2aac9219fc77096b3.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На Курском направлении за сутки восемь украинских военнослужащих за сутки сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства
https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81bb5e3ae392f49f2b954ab257f70796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен
Минобороны: в Курской области восемь украинских военных сдались в плен