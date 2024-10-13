https://ria.ru/20241013/plennye-1977823507.html

В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен

В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен - РИА Новости, 13.10.2024

В Курской области восемь военных ВСУ сдались в плен

На Курском направлении за сутки восемь украинских военнослужащих за сутки сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:10

2024-10-13T13:10

2024-10-13T13:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На Курском направлении за сутки восемь украинских военнослужащих за сутки сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства

https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность