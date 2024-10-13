https://ria.ru/20241013/pentagon-1977852176.html

Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль

Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль - РИА Новости, 13.10.2024

Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль

Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T19:13

2024-10-13T19:13

2024-10-13T19:26

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министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования, заявили в Пентагоне."По указанию президента министр (обороны США Ллойд) Остин санкционировал развёртывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО", - сообщили в ведомстве.В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.

https://ria.ru/20220802/rakety-1806803815.html

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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024