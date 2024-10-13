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Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль - РИА Новости, 13.10.2024
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19:13 13.10.2024 (обновлено: 19:26 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/pentagon-1977852176.html
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль - РИА Новости, 13.10.2024
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль
Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:13
2024-10-13T19:26
в мире
израиль
сша
иран
джо байден
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования, заявили в Пентагоне."По указанию президента министр (обороны США Ллойд) Остин санкционировал развёртывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО", - сообщили в ведомстве.В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль

Пентагон направит батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными в Израиль

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования, заявили в Пентагоне.
"По указанию президента министр (обороны США Ллойд) Остин санкционировал развёртывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО", - сообщили в ведомстве.
В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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В миреИзраильСШАИранДжо БайденМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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