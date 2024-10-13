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Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль - РИА Новости, 13.10.2024
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль
Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:13
2024-10-13T19:13
2024-10-13T19:26
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны США по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования, заявили в Пентагоне."По указанию президента министр (обороны США Ллойд) Остин санкционировал развёртывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО", - сообщили в ведомстве.В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Пентагон направит противоракетную систему THAAD в Израиль
Пентагон направит батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными в Израиль