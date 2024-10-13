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В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке - РИА Новости, 13.10.2024
В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T02:18
2024-10-13T02:18
2024-10-13T02:18
феликс дзержинский
госдума рф
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
султан хамзаев
ссср
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве. "Историческая справедливость – это восстановить памятник Феликсу Дзержинскому", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что 22 августа 1991 года после попытки государственного переворота в СССР, предпринятой Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), статую пытались свалить на землю граждане, собравшиеся у главного здания КГБ. "После этого памятник демонтировали с помощью строительного крана по срочному решению Моссовета. Я считаю, что пришло время восстановить историческую справедливость. Памятник также должен быть включен в число памятников истории и культуры федерального значения. Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241011/vologda-1977522751.html
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феликс дзержинский, госдума рф, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, султан хамзаев, ссср
Феликс Дзержинский, Госдума РФ, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР, Султан Хамзаев, СССР
В Госдуме предложили восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
Депутат ГД Хамзаев предложил восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке