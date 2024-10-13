https://ria.ru/20241013/otravlenie-1977791901.html

По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело

По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело - РИА Новости, 13.10.2024

По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту отравления школьников в Елизово в Камчатском крае, сообщил СУ СК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T02:46

2024-10-13T02:46

2024-10-13T02:46

камчатский край

елизово

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления школьников в Елизово в Камчатском крае, сообщил СУ СК по региону в своем Telegram-канале. Следственное управление СК России по Камчатскому краю в субботу сообщало, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников. Дети доставлены в медучреждение, также несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение. Позже управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что причиной отравления школьников могла стать сальмонелла. "По данному факту следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976490599.html

камчатский край

елизово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатский край, елизово, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), происшествия