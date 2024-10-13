https://ria.ru/20241013/otravlenie-1977791901.html
По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело
По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело - РИА Новости, 13.10.2024
По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту отравления школьников в Елизово в Камчатском крае, сообщил СУ СК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T02:46
2024-10-13T02:46
2024-10-13T02:46
камчатский край
елизово
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления школьников в Елизово в Камчатском крае, сообщил СУ СК по региону в своем Telegram-канале. Следственное управление СК России по Камчатскому краю в субботу сообщало, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников. Дети доставлены в медучреждение, также несколько несовершеннолетних проходят амбулаторное лечение. Позже управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что причиной отравления школьников могла стать сальмонелла. "По данному факту следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976490599.html
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камчатский край, елизово, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Камчатский край, Елизово, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
По факту отравления школьников на Камчатке возбудили дело
На Камчатке возбудили уголовное дело из-за отравления школьников в Елизово