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Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане - РИА Новости, 13.10.2024
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02:44 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/ostin-1977791666.html
Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане
Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане - РИА Новости, 13.10.2024
Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого выразил глубокую озабоченность в связи РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T02:44
2024-10-13T02:44
ливан
израиль
сша
ллойд остин
оон
хезболла
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям миротворческих сил ООН в Ливане, а также в связи с недавней гибелью двух ливанских солдат, сообщила пресс-служба Пентагона. "Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане (UNIFIL) и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути решения конфликта", – говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства США. Остин также выразил озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и подчеркнул необходимость принятия мер для ее улучшения. При этом министр вновь подтвердил "непоколебимую и железную" приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Помимо этого, шеф Пентагона подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, как можно скорее. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html
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ливан, израиль, сша, ллойд остин, оон, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Израиль, США, Ллойд Остин, ООН, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

Остин выразил озабоченность из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям миротворческих сил ООН в Ливане, а также в связи с недавней гибелью двух ливанских солдат, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане (UNIFIL) и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути решения конфликта", – говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства США.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Вчера, 00:33
Остин также выразил озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и подчеркнул необходимость принятия мер для ее улучшения. При этом министр вновь подтвердил "непоколебимую и железную" приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Помимо этого, шеф Пентагона подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, как можно скорее.
Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН
12 октября, 14:11
 
ЛиванИзраильСШАЛлойд ОстинООНХезболлаМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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