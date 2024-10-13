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Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане - РИА Новости, 13.10.2024

Остин озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого выразил глубокую озабоченность в связи РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T02:44

2024-10-13T02:44

2024-10-13T02:44

ливан

израиль

сша

ллойд остин

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министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями об ударах Израиля по позициям миротворческих сил ООН в Ливане, а также в связи с недавней гибелью двух ливанских солдат, сообщила пресс-служба Пентагона. "Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане (UNIFIL) и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути решения конфликта", – говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства США. Остин также выразил озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и подчеркнул необходимость принятия мер для ее улучшения. При этом министр вновь подтвердил "непоколебимую и железную" приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Помимо этого, шеф Пентагона подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, как можно скорее. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html

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ливан, израиль, сша, ллойд остин, оон, хезболла, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире