Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей, показал опрос
ABC News: Харрис опережает Трампа на 2 процентных пункта в поддержке избирателей
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кандидат от демократов Камала Харрис обходит своего соперника за пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на 2 процентных пункта среди вероятных избирателей, следует из опроса, проведенного телеканалом ABC News и компанией Ipsos.
По результатам опроса, 50% вероятных избирателей проголосовали бы за Харрис, 48% выражают поддержку Трампу. При этом отрыв в 2 процентных пункта сохраняется также и среди зарегистрированных избирателей, из которых 49% поддержали кандидата от демократов, а 47% - кандидата от республиканцев.
Кроме того, на вопрос о том, в прошлом ли "лучшие времена" Америки или еще впереди, 59% сторонников Трампа ответили, что в прошлом, а 67% сторонников Харрис заявили, что впереди.
Опрос проводился онлайн на английском и испанском языках среди 2631 совершеннолетних респондентов в период с 4 по 8 октября. Погрешность составляет около 2 п. п.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.