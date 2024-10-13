https://ria.ru/20241013/opros-1977849186.html

Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей, показал опрос

Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей, показал опрос - РИА Новости, 13.10.2024

Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей, показал опрос

Кандидат от демократов Камала Харрис обходит своего соперника за пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на 2 процентных пункта среди вероятных... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:21

2024-10-13T18:21

2024-10-13T18:21

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кандидат от демократов Камала Харрис обходит своего соперника за пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на 2 процентных пункта среди вероятных избирателей, следует из опроса, проведенного телеканалом ABC News и компанией Ipsos. По результатам опроса, 50% вероятных избирателей проголосовали бы за Харрис, 48% выражают поддержку Трампу. При этом отрыв в 2 процентных пункта сохраняется также и среди зарегистрированных избирателей, из которых 49% поддержали кандидата от демократов, а 47% - кандидата от республиканцев. Кроме того, на вопрос о том, в прошлом ли "лучшие времена" Америки или еще впереди, 59% сторонников Трампа ответили, что в прошлом, а 67% сторонников Харрис заявили, что впереди. Опрос проводился онлайн на английском и испанском языках среди 2631 совершеннолетних респондентов в период с 4 по 8 октября. Погрешность составляет около 2 п. п. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241013/milliardery-1977834035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024